50 हजार का ड्रायर! बेटी की इस हरकत पर मां ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखकर हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे!
50 हजार का ड्रायर! बेटी की इस हरकत पर मां ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखकर हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे!

Viral News: वीडियो में बेटी ने 50 हजार का डायसन ड्रायर दिखाया तो मां ने मजाक में कहा, “इतने तो बाल भी नहीं हैं.” वीडियो वायरल हो गया. लोग हंसते-हंसते अपनी मां की ऐसी प्रतिक्रियाओं से जुड़ रहे हैं और खूब शेयर कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:07 PM IST
Viral Video: आजकल लोग महंगे प्रोडक्ट्स खरीदकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब मां जैसे लोग अपनी बेबाक प्रतिक्रिया देते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की ने अपना नया डायसन हेयर ड्रायर दिखाया. कीमत सुनते ही उसकी मां का रिएक्शन देखने लायक था. वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और देखते ही देखते ये क्लिप इंटरनेट पर छा गई. लोग इस पर जमकर हंसी के साथ प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं .

वीडियो में क्या हुआ 

वीडियो में देखा गया कि बेटी बड़े उत्साह के साथ नया हेयर ड्रायर खोलती है. उसकी मां उत्सुकता से पूछती है, “कितने का है ये?” तब बेटी गर्व से कहती है, “पचास हजार का.” यह सुनते ही मां का चेहरा बदल जाता है. वह हंसते हुए कहती है, “इतने तो सिर पर बाल भी नहीं हैं जितने का सुखाने के लिए ये ड्रायर लिया है.” इस जवाब ने वीडियो में मजेदार मोड़ ला दिया. स्क्रीन पर लिखा गया है कि “डायसन पर देसी मां की समीक्षा”, जिसने वीडियो को और मजेदार बना दिया.

सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aanchalagrawal नाम की यूजर ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, “और बानो अमीर.” वीडियो देखते ही लोग हंसते-हंसते लोट-पोट हो गए. एक यूजर ने लिखा, “मां हमेशा हमें जमीन से जोड़ देती है.” दूसरे ने लिखा, “इतने पैसे का ड्रायर कौन लेता है भला.” कई लोगों ने मां की प्रतिक्रिया को सबसे बेहतरीन बताया. कुछ ने मजाक करते हुए लिखा, “ऐसी मां को सोशल मीडिया की ऑफिशियल रिव्यूअर बना देना चाहिए,” तो किसी ने लिखा, “सबसे अच्छा रिटर्न तो मां की प्रतिक्रिया ही है.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aanchal Agrawal (@awwwnchal)

वीडियो देख यूजर हैरान

इस वीडियो पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “हर बार जब मैं महंगा सामान खरीदता हूं, मां की आवाज कानों में गूंजती है.” दूसरे ने लिखा, “इसलिए तो मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूं, परिवार को नहीं.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “पचास हजार में ड्रायर नहीं, खाना बनाने वाली मशीन मिलनी चाहिए.” लोग इसे बार-बार शेयर कर हंसते हुए अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं.

;