5 पैसे के लिए 40 साल तक लड़ी जंग, सिस्टम की जिद ने बर्बाद कर दी एक बस कंडक्टर की पूरी जिंदगी!

Labour Court Case: साल 1973 में रणवीर सिंह यादव दिल्ली में बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे. उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक महिला यात्री को 15 पैसे की बजाय 10 पैसे का टिकट दिया और 5 पैसे खुद रख लिए. यह मामूली सा आरोप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन गया. जांच शुरू हुई और तीन साल बाद 1976 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. उस समय उनके दो छोटे बच्चे थे, जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी.

क्या इस आरोप ने उनकी जिंदगी बदल दी?

नौकरी जाने के बाद रणवीर सिंह यादव को समाज और परिवार के सवालों का सामना करना पड़ा. 2016 में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे भी उनसे पूछते थे कि क्या उन्होंने चोरी की है. उन्हें बार-बार खुद को निर्दोष साबित करना पड़ा. जहां लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, वहीं यादव कोर्ट के चक्कर लगाते रहे. यह लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि सम्मान की बन गई.

कोर्ट में क्या हुआ फैसला?

रणवीर सिंह यादव ने हार नहीं मानी और 1990 में लेबर कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, उनकी बर्खास्तगी को गलत बताया. लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद यह केस 40 साल तक चलता रहा, जिसमें सिस्टम ने 5 पैसे के लिए हजारों रुपये खर्च कर दिए.

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5 पैसे की कीमत खत्म हो गई लेकिन लड़ाई नहीं

1994 में भारत में 5 पैसे का सिक्का ही बंद हो गया. लेकिन यादव की लड़ाई खत्म नहीं हुई. उनकी पत्नी विमला ने कहा कि चाहे मामला 5 पैसे का हो या 2 पैसे का, लेकिन जिस तरह उन्हें सजा मिली, उसकी कीमत लाखों में है. एक तरफ मुद्रा खत्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उनका संघर्ष जारी रहा. साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने DTC की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि रणवीर सिंह यादव को 30,000 रुपये दिए जाएं, साथ ही 1.28 लाख रुपये ग्रेच्युटी और 1.37 लाख रुपये CPF के रूप में मिलें. हालांकि यह जीत उनके लिए अधूरी ही रही, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल इस लड़ाई में खो दिए.

This is Ranvir Singh Yadav. - In 1973, he was a bus conductor in Delhi (DTC).

- He was accused of issuing a ₹0.10 ticket instead of ₹0.15 and keeping 5 paise.

- The DTC filed a case against him.

- In 1976, he was dismissed from his job.

- He fought the case in court for… pic.twitter.com/MJUVIBABvk — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) March 25, 2026

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लोगों ने इस केस पर क्या कहा?

यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. कई लोगों ने इसे सिस्टम की विफलता बताया. एक यूजर ने लिखा कि 5 पैसे के लिए एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. दूसरे ने कहा कि उन्होंने केस तो जीत लिया, लेकिन जिंदगी हार गए. कोर्ट ने भी माना कि इतने लंबे संघर्ष के बावजूद उन्हें न्याय का पूरा लाभ नहीं मिल पाया. यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सिस्टम की सख्ती और आम आदमी की मजबूरी की बड़ी मिसाल बन गई.