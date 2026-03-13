हर दिन 3 लाख रुपये कमाते हैं यहां के भिखारी, लग्जरी कार से आते हैं, बाकयदा होती है भर्ती! जानें कैसे काम करता है गैंग

दुबई पुलिस ने भीख मांगने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने 13 लोगों के एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसका सरगना विदेश में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा था. अधिकारियों के मुताबिक यह गिरोह अलग-अलग तरीकों से लोगों की भावनाओं का फायदा उठाता था. गैंग के सदस्य खुद को देश में फंसा हुआ या मुसीबत में बताया करते थे और लोगों से मदद के नाम पर पैसे मांगते थे. पुलिस ने कहा कि ये लोग आम नागरिकों की सहानुभूति को हथियार बनाकर मोटी रकम जुटाने की कोशिश करते थे.

खास जगहों को निशाना बनाता था गिरोह

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह खास जगहों को निशाना बनाता था. इनमें मस्जिदों के बाहर, अस्पताल, क्लिनिक, बाजार और सड़कें शामिल थीं. यहां लोग अक्सर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर भिखारी अपनी झूठी कहानियां सुनाते थे. दुबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी कहानियों से प्रभावित होकर पैसे न दें. अधिकारियों का कहना है कि कई बार ये लोग पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को धोखा देने के लिए नकली हालात तैयार करते हैं.

रमजान में क्यों बढ़ जाते हैं ऐसे मामले?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दुबई में पकड़े गए करीब 90 प्रतिशत भिखारी विजिट वीजा पर देश में आते हैं. वे जानबूझकर रमजान का समय चुनते हैं क्योंकि इस दौरान लोग ज्यादा दान करते हैं. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहले एक ऐसे भिखारी को भी पकड़ा था जिसके पास तीन लग्जरी कारें थीं. वह दिन में भीख मांगता था और शाम को कपड़े बदलकर महंगी कार में निकल जाता था. इससे पता चलता है कि भीख मांगने के पीछे कई बार बड़ा आर्थिक नेटवर्क काम कर रहा होता है.

भिखारियों के पास कितनी रकम मिल चुकी है?

पुलिस ने कई मामलों में भिखारियों के पास भारी रकम भी बरामद की है. एक मामले में ट्रैफिक सिग्नल और लग्जरी कार मालिकों को निशाना बनाने वाले व्यक्ति के पास पार्किंग में 20 हजार दिरहम (लगभग लाखों रुपये) मिले थे. इसी तरह रस-अल-खैमाह में भी रमजान के दौरान 19 भिखारियों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक के पास 11 हजार दिरहम नकद मिले थे. इन मामलों से साफ है कि भीख मांगना कई बार संगठित धोखाधड़ी का रूप ले चुका है.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भीख मांगने के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. ठग नकली मेडिकल इमरजेंसी की कहानियां बनाते हैं या इंटरनेट पर तस्वीरों और वीडियो के जरिए लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं. कई बार सोशल मीडिया पर चलने वाली चैरिटी अपील भी पूरी तरह फर्जी होती हैं.

पुलिस ने लोगों से क्या अपील की है?

दुबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि लोगों को ऐसे भिखारियों को पैसे देने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए. इसके लिए 901 कॉल सेंटर, दुबई पुलिस ऐप का ‘Police Eye’ फीचर और ई-क्राइम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं. अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर किसी की मदद करनी है तो केवल सरकारी और आधिकारिक चैरिटी चैनलों के जरिए दान करें. पुलिस का कहना है कि भीख मांगने के इस नेटवर्क को खत्म करना जरूरी है ताकि समाज में धोखाधड़ी और अपराध को रोका जा सके.