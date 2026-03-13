Advertisement
trendingNow13138967
Hindi Newsजरा हटकेहर दिन 3 लाख रुपये कमाते हैं यहां के भिखारी, लग्जरी कार से आते हैं, बाकयदा होती है भर्ती! जानें कैसे काम करता है गैंग

हर दिन 3 लाख रुपये कमाते हैं यहां के भिखारी, लग्जरी कार से आते हैं, बाकयदा होती है भर्ती! जानें कैसे काम करता है गैंग

Fake Beggars Dubai: दुबई पुलिस ने भीख मांगने वाले 13 लोगों के गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसका सरगना विदेश से ऑपरेट कर रहा था. पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि भावनात्मक कहानियों के जाल में फंसकर भिखारियों को पैसे न दें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर दिन 3 लाख रुपये कमाते हैं यहां के भिखारी, लग्जरी कार से आते हैं, बाकयदा होती है भर्ती! जानें कैसे काम करता है गैंग

दुबई पुलिस ने भीख मांगने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने 13 लोगों के एक ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसका सरगना विदेश में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा था. अधिकारियों के मुताबिक यह गिरोह अलग-अलग तरीकों से लोगों की भावनाओं का फायदा उठाता था. गैंग के सदस्य खुद को देश में फंसा हुआ या मुसीबत में बताया करते थे और लोगों से मदद के नाम पर पैसे मांगते थे. पुलिस ने कहा कि ये लोग आम नागरिकों की सहानुभूति को हथियार बनाकर मोटी रकम जुटाने की कोशिश करते थे.

खास जगहों को निशाना बनाता था गिरोह

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह खास जगहों को निशाना बनाता था. इनमें मस्जिदों के बाहर, अस्पताल, क्लिनिक, बाजार और सड़कें शामिल थीं. यहां लोग अक्सर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर भिखारी अपनी झूठी कहानियां सुनाते थे. दुबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी कहानियों से प्रभावित होकर पैसे न दें. अधिकारियों का कहना है कि कई बार ये लोग पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोगों को धोखा देने के लिए नकली हालात तैयार करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रमजान में क्यों बढ़ जाते हैं ऐसे मामले?

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दुबई में पकड़े गए करीब 90 प्रतिशत भिखारी विजिट वीजा पर देश में आते हैं. वे जानबूझकर रमजान का समय चुनते हैं क्योंकि इस दौरान लोग ज्यादा दान करते हैं. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहले एक ऐसे भिखारी को भी पकड़ा था जिसके पास तीन लग्जरी कारें थीं. वह दिन में भीख मांगता था और शाम को कपड़े बदलकर महंगी कार में निकल जाता था. इससे पता चलता है कि भीख मांगने के पीछे कई बार बड़ा आर्थिक नेटवर्क काम कर रहा होता है.

भिखारियों के पास कितनी रकम मिल चुकी है?

पुलिस ने कई मामलों में भिखारियों के पास भारी रकम भी बरामद की है. एक मामले में ट्रैफिक सिग्नल और लग्जरी कार मालिकों को निशाना बनाने वाले व्यक्ति के पास पार्किंग में 20 हजार दिरहम (लगभग लाखों रुपये) मिले थे. इसी तरह रस-अल-खैमाह में भी रमजान के दौरान 19 भिखारियों को पकड़ा गया था, जिनमें से एक के पास 11 हजार दिरहम नकद मिले थे. इन मामलों से साफ है कि भीख मांगना कई बार संगठित धोखाधड़ी का रूप ले चुका है.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का इस्तेमाल करके ऑनलाइन भीख मांगने के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. ठग नकली मेडिकल इमरजेंसी की कहानियां बनाते हैं या इंटरनेट पर तस्वीरों और वीडियो के जरिए लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं. कई बार सोशल मीडिया पर चलने वाली चैरिटी अपील भी पूरी तरह फर्जी होती हैं.

पुलिस ने लोगों से क्या अपील की है?

दुबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि लोगों को ऐसे भिखारियों को पैसे देने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए. इसके लिए 901 कॉल सेंटर, दुबई पुलिस ऐप का ‘Police Eye’ फीचर और ई-क्राइम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं. अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर किसी की मदद करनी है तो केवल सरकारी और आधिकारिक चैरिटी चैनलों के जरिए दान करें. पुलिस का कहना है कि भीख मांगने के इस नेटवर्क को खत्म करना जरूरी है ताकि समाज में धोखाधड़ी और अपराध को रोका जा सके.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Dubai Beggartrendingviral

Trending news

कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक