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कैब में छूटा वॉलेट, अंदर था पिता का आखिरी फोटो: दुबई में ड्राइवर ने लौटाया तो भावुक हुई भारतीय महिला; बोली- थैंक यू कैप्टन

दुबई में रहने वाली भारतीय महिला वर्तिका शर्मा का वॉलेट Careem कैब में छूट गया. उन्हें पैसे, कार्ड और पासपोर्ट की चिंता तो थी ही, लेकिन वॉलेट में उनके दिवंगत पिता की वह आखिरी पासपोर्ट साइज फोटो भी थी, जिसे वह अपने पास संभालकर रखती थीं. कुछ घंटों की बेचैनी के बाद कैब ड्राइवर ने पूरा वॉलेट सुरक्षित लौटा दिया और पैसे देने पर टिप लेने से भी इनकार कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 06, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 07:24 AM IST
कैब में छूटा वॉलेट, अंदर था पिता का आखिरी फोटो: दुबई में ड्राइवर ने लौटाया तो भावुक हुई भारतीय महिला; बोली- थैंक यू कैप्टन
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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