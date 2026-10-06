/कैब में छूटा वॉलेट, अंदर था पिता का आखिरी फोटो: दुबई में ड्राइवर ने लौटाया तो भावुक हुई भारतीय महिला; बोली- थैंक यू कैप्टन

अगर आप भारत से बाहर विदेश में कहीं रहते हैं और आपका वॉलेट कहीं गिर जाए या कैब में छूट जाए तो सबसे पहले दिमाग में पैसे, कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट आते हैं. लेकिन दुबई में रहने वाली वर्तिका शर्मा के लिए यह मामला सिर्फ सामान खोने का नहीं था. दुबई में एक सफर के दौरान उनका वॉलेट एक कैब में छूट गया.
जब उन्हें इसका पता चला तो जाहिर है, चिंता बढ़ गई. वॉलेट में कैश और कार्ड के साथ पासपोर्ट भी था. इन चीजों को दोबारा बनवाया या हासिल किया जा सकता था. लेकिन उसी वॉलेट में एक ऐसी चीज थी, जिसकी कीमत पैसों में लगाना उनके लिए मुमकिन नहीं था.
वर्तिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म LinkedIn पर अपनी पूरी कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि वॉलेट में उनके पिता की आखिरी पासपोर्ट साइज फोटो रखी थी. उनके पिता का दिसंबर में निधन हो गया था और उनके पास उनकी यही आखिरी फोटो थी. यही वजह थी कि वॉलेट खोने की चिंता बाकी सामान से कहीं ज्यादा हो गई. कैश और कार्ड वापस मिल भी जाते, लेकिन पिता की वह तस्वीर चली जाती तो उसकी भरपाई संभव नहीं थी. वर्तिका ने खुद माना कि शायद फोटो अपने साथ रखने की उनकी आदत थोड़ी ओल्ड स्कूल है. लेकिन उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि एक छोटी सी तस्वीर भी किसी की जिंदगी में कितनी बड़ी जगह रख सकती है.
वर्तिका ने मदद के लिए कैब की कस्टमर केयर टीम से संपर्क किया. इसके बाद कुछ घंटों तक उन्हें इंतजार करना पड़ा. इस दौरान स्वाभाविक तौर पर उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे. फिर कैब की कस्टमर केयर टीम की तरफ से उन्हें जानकारी मिली कि कैब के 'कैप्टन' या ड्राइवर को उनका वॉलेट मिल गया है. ड्राइवर ने वॉलेट अपने पास सुरक्षित रखा था और उसे वापस करने की तैयारी कर रहा था. यह खबर सुनते ही वर्तिका को सबसे पहले अपने पिता की तस्वीर की चिंता खत्म होने की राहत मिली. अब उन्हें पता था कि वह चीज, जिसे वह सबसे ज्यादा खोने से डर रही थीं, सुरक्षित है.
जब वॉलेट वर्तिका को वापस मिला तो उनकी राहत और बढ़ गई. उन्होंने देखा कि अंदर रखा कैश, कार्ड और पासपोर्ट सब अपनी जगह मौजूद थे. उनके पिता की तस्वीर भी बिल्कुल सुरक्षित थी. वॉलेट जिस हालत में उनके पास पहुंचा, उससे उन्हें लगा कि ड्राइवर ने सिर्फ एक खोया हुआ सामान नहीं संभाला था, बल्कि उस चीज की अहमियत भी समझी थी, जो उसके मालिक के लिए बेहद खास थी. ऐसे मामलों में अक्सर किसी को यह डर रहता है कि सामान वापस मिलेगा भी या नहीं. खासकर तब, जब उसमें कैश और जरूरी डॉक्यूमेंट हों. लेकिन यहां वर्तिका के लिए कहानी का अंत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रहा.
वॉलेट वापस मिलने के बाद वर्तिका ने ड्राइवर को धन्यवाद कहा. उनके मन में उसकी ईमानदारी के लिए कुछ पैसे देने का ख्याल आया. उन्होंने ड्राइवर को टिप देने की कोशिश भी की. लेकिन ड्राइवर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया. वर्तिका के लिए यह छोटी सी बात नहीं थी. पहले वॉलेट सुरक्षित रखना और फिर उसे वापस करना अपने आप में उनके लिए बड़ी बात थी. ऊपर से पैसे लेने से मना कर देना उनके अनुभव को और खास बना गया.
वर्तिका ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दुबई की ईमानदारी, काइंडनेस और इंसानियत के बारे में उन्होंने कई बार सुना था. लेकिन इस बार उन्होंने इसे खुद महसूस किया. उनके मुताबिक, उस दिन दुबई ने उन्हें ऐसा अनुभव दिया, जिसे वह लंबे समय तक याद रखेंगी. एक खोया हुआ वॉलेट वापस मिलने से उन्हें सिर्फ अपना सामान नहीं मिला, बल्कि लोगों पर भरोसा करने की एक वजह भी मिली. इसके बाद उन्होंने कैब की कस्टमर केयर टीम का भी शुक्रिया अदा किया. उनका कहना था कि पूरी प्रक्रिया में टीम ने उन्हें भरोसा दिया और वॉलेट वापस मिलने तक उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया.
इस घटना को अगर सिर्फ एक खोए हुए वॉलेट के नजरिए से देखें तो यह एक सामान्य मामला लग सकता है. लेकिन पिता की आखिरी तस्वीर ने इसे वर्तिका के लिए बेहद भावुक बना दिया. किसी के लिए वह एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो हो सकती है. लेकिन वर्तिका के लिए उसमें उनके पिता की याद जुड़ी थी. शायद इसी वजह से वॉलेट वापस मिलने की खुशी कैश और कार्ड मिलने से कहीं बड़ी थी. कई बार हमारी रोजमर्रा की चीजों में ऐसी यादें छिपी होती हैं, जिनकी कीमत सिर्फ उन्हें रखने वाला इंसान जानता है.
वर्तिका की पोस्ट सामने आने के बाद लोगों ने भी उनकी कहानी को काफी पसंद किया. लोगों ने ड्राइवर की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि ऐसी घटनाएं इंसानियत पर भरोसा कायम रखती हैं. वर्तिका की कहानी में सबसे खास बात यही रही कि ड्राइवर के पास वॉलेट रखने का मौका था, लेकिन उसने उसे सुरक्षित लौटाना चुना. उसने इसके बदले किसी इनाम की उम्मीद भी नहीं की.
वर्तिका ने अपने अनुभव के लिए ड्राइवर को दिल से धन्यवाद दिया. उनके लिए यह सिर्फ एक कैब ड्राइवर का खोया सामान लौटाना नहीं था. यह उस तस्वीर को वापस पाना था, जो उनके पिता की आखिरी यादों में से एक थी. एक तरफ कुछ घंटों की बेचैनी थी, दूसरी तरफ एक अनजान ड्राइवर की ईमानदारी. अंत में कहानी वहां पहुंची, जहां वर्तिका के पास अपना वॉलेट भी था, पिता की तस्वीर भी और लोगों पर भरोसा करने की एक नई वजह भी. शायद इसी वजह से उन्होंने दुबई को भी धन्यवाद कहा. क्योंकि उस दिन एक छोटी सी घटना ने उन्हें याद दिलाया कि शहर कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी असली पहचान वहां रहने वाले लोगों की अच्छाई से बनती है.