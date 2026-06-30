दुबई जाने के लिए पिता ने दिए थे पैसे, 5 साल बाद बेटी ने G-Wagon में बिठाकर पूरा किया सपना

Dubai Indian CEO Success Story: दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला सीईओ ने अपने पिता के साथ एक ऐसा पल शेयर किया है, जो न सिर्फ उनकी कामयाबी को दिखाता है, बल्कि एक पिता के भरोसे और बलिदान की कहानी भी बयां करता है. यह कहानी है मानसी पांचाल की, जो दुबई में एक सफल कंपनी चलाती हैं. मानसी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शॉर्ट वीडियो क्लिप शेयर की है. इस वीडियो में उनके पिता उनकी चमचमाती लग्जरी कार जी-वैगन को चलाते हुए दिख रहे हैं.
वीडियो के ऊपर एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को इमोशनल कर दिया है. मानसी ने बताया कि 5 साल पहले जब वह अपना करियर बनाने के लिए दुबई आ रही थीं, तब उनके पिता ने उन्हें 1 लाख रुपये दिए थे. आज ठीक 5 साल बाद उनके पिता उसी बेटी की कमाई हुई G-Wagon की पहली ड्राइव ले रहे हैं.
मेहनत और कामयाबी का सफर
नसी का यह वीडियो सिर्फ पैसों की तरक्की के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे संघर्ष की कहानी है. 5 साल पहले जब एक बेटी ने अपना घर छोड़ा था, तब उसके पास सिर्फ अपने पिता का भरोसा और उनकी दी हुई जमापूंजी थी. मानसी ने दुबई जाकर दिन-रात मेहनत की और आज वह इस मुकाम पर हैं कि उनके पास दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियों में से एक है. यह पल मानसी के लिए उस सपने के सच होने जैसा है, जिसे उन्होंने अपने पिता की आंखों में देखा था.
सोशल मीडिया पर इमोशनल हुए लोग
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इसे एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी मान रहे हैं. हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा है कि कैसे माता-पिता का एक छोटा सा सपोर्ट बच्चों के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है. यूजर्स का कहना है कि माता-पिता के त्याग का बदला चुकाने की जो खुशी इस वीडियो में दिख रही है, वो अनमोल है.
लोगों के शानदार रिएक्शंस
मानसी के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्यार बरसा रहे हैं. लोग कमेंट सेक्शन में मानसी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'लड़कियों को और ताकत मिले, आपने दिल जीत लिया.' वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'यह सचमुच बहुत प्रेरणादायक है, हर बच्चे का यही सपना होना चाहिए.' एक और यूजर ने लिखा, 'आज एक पिता को अपनी बेटी पर सच में बहुत गर्व हो रहा होगा.'