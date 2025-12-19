बुर्ज खलीफा पर गिरी कड़कड़ाती बिजली! अगले पल जो हुआ उसे देख दुबई प्रिंस भी घबरा गए; शेयर किया Video

Advertisement
Burj Khalifa Dubai Weather Alert: दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का हैरान कर देने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और साथ ही यूएई में खराब मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है.

 

Burj Khalifa Lightning: दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देख दुनियाभर की नींद उड़ गई. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के शिखर पर एक कड़कड़ाती बिजली गिरी, जिसे देखकर लोग पलकें नहीं झपका पा रहे हैं. वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी जबरदस्त है कि देखने वाला पल भर के लिए ठिठक जाता है. अंधेरे आसमान के बीच खड़ा बुर्ज खलीफा और अचानक उसके शिखर से टकराती बिजली, इस दृश्य को अविश्वसनीय बना देती है.

बिजली गिरते ही क्या दिखाई देता है?

क्राउन प्रिंस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफ दिखता है कि काले बादलों से ढका आसमान अचानक तेज चमक से जगमगा उठता है. अगले ही पल बिजली बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर मौजूद स्टील स्ट्रक्चर से टकराती है. उसी समय तेज गरज और बारिश की आवाज इस दृश्य को और भी नाटकीय बना देती है. ऐसा लगता है जैसे कुदरत और इंसानी इंजीनियरिंग आमने-सामने खड़ी हों. इस वीडियो को शेख हमदान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जहां इसे लाखों लोगों ने देखा. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगता, जबकि कुछ ने इसे अब तक का सबसे डरावना लेकिन खूबसूरत दृश्य कहा.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन हैं शेख हमदान?

शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम दुबई के क्राउन प्रिंस होने के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं. साल 2006 में वे दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने और 2008 में उन्हें दुबई का युवराज घोषित किया गया. सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है और उनके 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर शेख हमदान ‘फज्जा’ नाम से जाने जाते हैं. वे नेचर, एडवेंचर, यात्रा और दुबई से जुड़ी चीजें शेयर करते हैं.

