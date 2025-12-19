बुर्ज खलीफा पर गिरी कड़कड़ाती बिजली! अगले पल जो हुआ उसे देख दुबई प्रिंस भी घबरा गए; शेयर किया Video

Burj Khalifa Lightning: दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसे देख दुनियाभर की नींद उड़ गई. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के शिखर पर एक कड़कड़ाती बिजली गिरी, जिसे देखकर लोग पलकें नहीं झपका पा रहे हैं. वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसकी तीव्रता इतनी जबरदस्त है कि देखने वाला पल भर के लिए ठिठक जाता है. अंधेरे आसमान के बीच खड़ा बुर्ज खलीफा और अचानक उसके शिखर से टकराती बिजली, इस दृश्य को अविश्वसनीय बना देती है.

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा-नास्त्रेदमस से भी पुरानी बात, 1700 साल पहले मारे गए संत का खून कैसे हो उठता है ‘जिंदा’

बिजली गिरते ही क्या दिखाई देता है?

Add Zee News as a Preferred Source

क्राउन प्रिंस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में साफ दिखता है कि काले बादलों से ढका आसमान अचानक तेज चमक से जगमगा उठता है. अगले ही पल बिजली बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपर मौजूद स्टील स्ट्रक्चर से टकराती है. उसी समय तेज गरज और बारिश की आवाज इस दृश्य को और भी नाटकीय बना देती है. ऐसा लगता है जैसे कुदरत और इंसानी इंजीनियरिंग आमने-सामने खड़ी हों. इस वीडियो को शेख हमदान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जहां इसे लाखों लोगों ने देखा. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगता, जबकि कुछ ने इसे अब तक का सबसे डरावना लेकिन खूबसूरत दृश्य कहा.

यह भी पढ़ें: बीवी-भाई-मां-भाभी को खोया और अब अस्थमा सहित कई बीमारियां... 13 साल बाद छोड़ दी 'जहरीली हवा वाली' दिल्ली!

कौन हैं शेख हमदान?

शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम दुबई के क्राउन प्रिंस होने के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं. साल 2006 में वे दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने और 2008 में उन्हें दुबई का युवराज घोषित किया गया. सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है और उनके 17 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इंस्टाग्राम पर शेख हमदान ‘फज्जा’ नाम से जाने जाते हैं. वे नेचर, एडवेंचर, यात्रा और दुबई से जुड़ी चीजें शेयर करते हैं.