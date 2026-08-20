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'₹14 लाख ट्यूशन फीस, ₹3 लाख स्कूल बस का खर्च!' दुबई में रहने वाली मां ने बताया बेटी की पढ़ाई का खर्च; उड़े लोगों के होश

दुबई में रहने वाली वेरोनिका ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ाई का पूरा खर्च शेयर किया है. उन्होंने बताया कि बेटी की सालाना ट्यूशन फीस करीब 14.34 लाख रुपये है, जबकि स्कूल बस के लिए अलग से करीब 3.12 लाख रुपये देने पड़ते हैं. यूनिफॉर्म, रजिस्ट्रेशन और दूसरी एक्टिविटीज का खर्च जोड़ने के बाद पढ़ाई का कुल बजट और बढ़ जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 20, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:59 AM IST
'₹14 लाख ट्यूशन फीस, ₹3 लाख स्कूल बस का खर्च!' दुबई में रहने वाली मां ने बताया बेटी की पढ़ाई का खर्च; उड़े लोगों के होश
Image Credit: वेरोनिका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपनी बेटी की इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई का पूरा खर्च! Image credit: instagram/@nika.indubai

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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