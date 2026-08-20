'₹14 लाख ट्यूशन फीस, ₹3 लाख स्कूल बस का खर्च!' दुबई में रहने वाली मां ने बताया बेटी की पढ़ाई का खर्च; उड़े लोगों के होश

दुबई को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है. यहां रहने वाले परिवारों के लिए घर का किराया, डेली का खर्च और बच्चों की पढ़ाई बड़ा खर्च बन सकते हैं. खासकर अगर बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा हो, तो फीस का आंकड़ा देखकर किसी को भी झटका लग सकता है.
दुबई में रहने वाली दो बच्चों की मां वेरोनिका ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की स्कूल फीस का पूरा हिसाब शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी दुबई के जीईएमएस इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है. एक वीडियो में उन्होंने स्कूल में दाखिले से लेकर बस, यूनिफॉर्म और दूसरी सुविधाओं तक पर होने वाले खर्च की जानकारी दी. वेरोनिका के मुताबिक, सिर्फ सालाना ट्यूशन फीस ही करीब 55 हजार दिरहम है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 14.34 लाख रुपये तक बैठती है.
वेरोनिका ने बताया कि स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने से पहले भी कुछ खर्च होता है. सबसे पहले बच्चे के आकलन के लिए करीब 525 दिरहम, यानी लगभग 13 हजार रुपये की फीस देनी पड़ती है. इसके बाद बच्चे के स्तर और स्कूल की प्रक्रिया के मुताबिक आगे की पढ़ाई का रास्ता तय होता है. साल की ट्यूशन फीस करीब 55 हजार दिरहम है. राहत की बात यह है कि इस रकम को एक साथ देने के बजाय किस्तों में भी जमा किया जा सकता है. लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती. स्कूल की फीस के अलावा कई ऐसे खर्च हैं, जो माता-पिता को अलग से उठाने पड़ते हैं.
वेरोनिका ने बताया कि वह अपनी बेटी के स्कूल से आने-जाने के लिए बस की सर्विस ले रखी है. इसके लिए परिवार को साल में करीब 12 हजार दिरहम, यानी लगभग 3.12 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. स्कूल बस बच्चे को घर से लेकर जाती है और छुट्टी के बाद वापस घर छोड़ती है. मतलब हर रोज आने-जाने की सुविधा के लिए परिवार को हर महीने करीब 26 हजार रुपये के आसपास खर्च करना पड़ता है. भारतीय परिवारों के लिए यह रकम सुनकर हैरानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत में स्कूल बस का खर्च आमतौर पर इतना बड़ा नहीं होता. हालांकि, इंटरनेशनल स्कूलों और अलग-अलग शहरों में फीस और परिवहन का खर्च काफी अलग हो सकता है.
बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म भी ट्यूशन फीस में शामिल नहीं है. इसके लिए वेरोनिका को करीब 1,000 दिरहम, यानी लगभग 26 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, दोबारा एडमिशन कराने की फीस और स्कूल की दूसरी गतिविधियों के लिए भी अलग-अलग रकम देनी पड़ सकती है. इसका मतलब साल की शुरुआत में सिर्फ ट्यूशन फीस देखकर परिवार के पूरे शिक्षा बजट का अंदाजा लगाना मुश्किल है. वेरोनिका ने खास तौर पर बताया कि स्कूल का खाना भी ट्यूशन फीस में शामिल नहीं है.
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के खाने का खर्च भी परिवार को खुद उठाना पड़ता है. वेरोनिका ने बताया कि स्कूल की फीस में भोजन शामिल नहीं है, इसलिए वह अपनी बेटी के लिए घर पर लंच तैयार करती हैं और उसे टिफिन के साथ स्कूल भेजती हैं. मतलब लाखों रुपये की सालाना फीस देने के बावजूद बच्चे के रोज के खाने की जिम्मेदारी माता-पिता की ही रहती है. यही वजह है कि वेरोनिका का वीडियो सिर्फ स्कूल फीस की जानकारी तक सीमित नहीं रहा. इसमें उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का असली खर्च सिर्फ ट्यूशन फीस से कहीं ज्यादा हो सकता है.
वेरोनिका के वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने दुबई में इंटरनेशनल स्कूलों की इतनी ज्यादा फीस पर हैरानी जताई. एक यूजर ने लिखा कि एक बच्चे की पढ़ाई पर इतनी बड़ी रकम खर्च करना बहुत ज्यादा है और इतनी फीस तो कई जगहों पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में भी नहीं लगती. एक अन्य यूजर ने कहा कि अमेरिका में भी कई जगह बच्चों की पढ़ाई इससे सस्ती पड़ सकती है. वहीं, कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि खाड़ी देशों में अच्छी शिक्षा महंगी है, इसलिए कई परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए यूरोप या अमेरिका का रुख करते हैं.
हालांकि, हर किसी ने इस खर्च को गलत नहीं माना. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि अच्छी शिक्षा को सिर्फ खर्च के तौर पर नहीं देखना चाहिए. एक यूजर ने कहा कि इस तरह के स्कूल सिर्फ बच्चों को नौकरी के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि उनमें आगे चलकर कारोबारी और वैज्ञानिक बनने की सोच भी विकसित कर सकते हैं. ऐसे में इतनी फीस को बच्चों के भविष्य में निवेश के तौर पर देखा जा सकता है. दरअसल, बच्चों की पढ़ाई पर कितना खर्च किया जाए, यह हर परिवार की आर्थिक स्थिति और पसंद पर निर्भर करता है. दुबई जैसे शहर में इंटरनेशनल स्कूल चुनने पर ट्यूशन के अलावा बस, यूनिफॉर्म, गतिविधियां और दूसरी सुविधाओं का खर्च भी जुड़ जाता है.
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