/शॉक्ड मत होना! इतने से कमरे का किराया है ₹30,000 महीना; भारतीय महिला ने दिखाई दुबई की सच्चाई, Video वायरल

दुबई को अक्सर लोग सपनों के शहर के तौर पर देखते हैं. यहां ऊंची सैलरी वाली नौकरी, शानदार गाड़ियां और आलीशान घर लोगों को खूब आकर्षित करते हैं. लेकिन हर किसी की जिंदगी इतनी ग्लैमरस नहीं होती. खासकर दूसरे देशों से नौकरी के लिए आने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अक्सर रहने की जगह और उसका किराया होता है.
इसी दूसरी तस्वीर को दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें भारतीय महिला कीर्तिना एल ने दुबई में करीब 30 हजार रुपये महीने वाले कमरे का टूर कराया है. कमरे का साइज देखकर लोगों को अंदाजा हो रहा है कि विदेश में रहने की शुरुआत हर किसी के लिए लग्जरी से नहीं होती.
वीडियो की शुरुआत कीर्तिना एक सवाल से करती हैं. वह बताती हैं कि आखिर करीब 30 हजार रुपये का किराया देने पर दुबई में आपको रहने के लिए कैसी जगह मिल सकती है. इसके बाद वह कैमरा लेकर कमरे के अंदर जाती हैं. कमरे तक पहुंचने के लिए एक संकरा रास्ता दिखाई देता है. अंदर जाने पर जगह काफी सीमित नजर आती है. कमरे का डिजाइन डुप्लेक्स जैसा है, जहां ऊपर सोने के लिए बेड की जगह बनाई गई है और नीचे सामान रखने तथा आने-जाने के लिए थोड़ी सी जगह बचती है.
वीडियो में कमरे की सबसे खास बात उसका छोटा आकार है. ऊपर की तरफ बेड रखा हुआ है, जबकि नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए सीमित जगह दिखाई देती है. कमरे में एसी भी लगा हुआ है. कीर्तिना ने यह भी दिखाया कि इतने छोटे स्पेस में रहने वाले लोगों को अपने कपड़े, बैग और बाकी सामान संभालकर रखना पड़ता है. क्योंकि यहां हर इंच जगह की अपनी कीमत है. यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि दुबई जैसे महंगे शहर में किराया बचाने के लिए प्रवासी किस तरह के कमरों में रहने को मजबूर होते हैं.
कीर्तिना के मुताबिक, कमरे का किराया इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसमें कितने लोग रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो किराया करीब 1,200 से 1,300 दिरहम यानी लगभग 30 से 33 हजार रुपये महीने तक हो सकता है. वहीं, दो लोग एक ही जगह शेयर करते हैं तो कुल किराया करीब 1,400 से 1,500 दिरहम बताया गया है. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 36 से 39 हजार रुपये के आसपास बैठती है. इसका मतलब दो लोगों के बीच किराया बंटने के बावजूद यह रकम कम नहीं है. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शुरुआती सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती.
कीर्तिना ने अपने वीडियो के जरिए दुबई की इसी हकीकत की तरफ ध्यान दिलाया है. दुबई में बुर्ज खलीफा जैसे शानदार अपार्टमेंट और महंगे घर जरूर हैं, लेकिन हर प्रवासी वहां नहीं रहता. शहर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जो शेयरिंग रूम, पार्टिशन या छोटे बेड स्पेस में रहकर अपना खर्च चलाते हैं. नौकरी के शुरुआती दिनों में कई लोगों के लिए यह तरीका किराया कम रखने का एक व्यावहारिक विकल्प बन जाता है. इसलिए किसी शहर को सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों और लग्जरी घरों से देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता. उसके पीछे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी होती है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर करने शुरू कर दिए. कुछ लोगों को कमरा देखकर हैरानी हुई. एक यूजर ने कहा कि अगर वह ऐसी जगह रहता तो उसे घुटन जैसा महसूस होता. एक दूसरे यूजर ने लोगों को याद दिलाया कि विदेशों में किराए की तुलना भारत के किराए से करना सही नहीं है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि दुबई जाने वाले ज्यादातर लोग शुरुआत में ऐसे ही बेड स्पेस या पार्टिशन से अपना सफर शुरू करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि दुबई में लगभग हर किसी ने कभी न कभी बेड स्पेस या पार्टिशन में रहकर शुरुआत की है. मतलब, जो जगह किसी को बहुत छोटी और असहज लग रही है, किसी दूसरे के लिए वही विदेश में नई जिंदगी की पहली सीढ़ी हो सकती है.
यह वीडियो उन लोगों के लिए भी एक सवाल छोड़ता है, जो विदेश में नौकरी को सिर्फ बड़ी सैलरी के हिसाब से देखते हैं. किसी देश में कमाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके साथ किराया, खाना, आने-जाने का खर्च और दूसरी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं. दुबई में रहने वाले कम या मिड-रेंज सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए किराया उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले सकता है. ऐसे में शेयरिंग में रहना कई लोगों के लिए मजबूरी नहीं तो कम से कम खर्च संभालने का तरीका जरूर बन जाता है. इसके अलावा विदेश में रहने वाले कई प्रवासी लंबे काम के घंटे, काम का दबाव और परिवार से दूर रहने जैसी दूसरी चुनौतियों का भी सामना करते हैं.
कीर्तिना का यह वीडियो इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें दुबई का वह हिस्सा दिखता है, जो टूरिस्ट और सोशल मीडिया की चमकदार तस्वीरों में अक्सर नजर नहीं आता. एक तरफ करोड़ों रुपये के लग्जरी अपार्टमेंट हैं, तो दूसरी तरफ हजारों लोग छोटी जगह में रहकर अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं. करीब 30 हजार रुपये महीने के इस कमरे को देखकर किसी को यह बहुत महंगा लग सकता है और किसी को यह दुबई में टिके रहने का सामान्य तरीका. लेकिन दोनों ही नजरिए के बीच एक सच्चाई साफ है कि विदेश में जिंदगी हमेशा तस्वीरों जितनी चमकदार नहीं होती.
इस वीडियो को देखकर यह मान लेना भी सही नहीं होगा कि दुबई में रहने वाला हर भारतीय या प्रवासी ऐसे ही छोटे कमरे में रहता है. लोगों की नौकरी, सैलरी, कंपनी की सुविधा और रहने की पसंद के हिसाब से उनकी स्थिति अलग-अलग हो सकती है. कीर्तिना ने अपने वीडियो में बस एक तरह की रहने की जगह दिखाई है. लेकिन इस छोटे से कमरे ने दुबई की उस हकीकत पर चर्चा जरूर शुरू कर दी है, जहां सपनों के शहर में कदम रखने वाले कई लोग शुरुआत में लग्जरी नहीं, बल्कि खर्च और जरूरत के बीच संतुलन तलाशते हैं. आखिरकार दुबई सिर्फ बुर्ज खलीफा और महंगे अपार्टमेंट का नाम नहीं है. यह उन लाखों प्रवासियों का शहर भी है, जो छोटे कमरों से शुरुआत करके अपने बड़े सपनों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं.
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