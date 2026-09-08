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शॉक्ड मत होना! इतने से कमरे का किराया है ₹30,000 महीना; भारतीय महिला ने दिखाई दुबई की सच्चाई, Video वायरल

दुबई का नाम आते ही आलीशान अपार्टमेंट, ऊंची इमारतें और महंगी लाइफस्टाइल की तस्वीर सामने आती है. लेकिन इसी शहर में हजारों प्रवासी ऐसे भी हैं, जो किराया बचाने के लिए छोटे कमरे और शेयरिंग स्पेस में रहते हैं. भारतीय महिला कीर्तिना एल ने ऐसा ही एक कमरा वीडियो में दिखाया है, जिसका किराया करीब 30 हजार रुपये महीना बताया गया. वीडियो ने दुबई की दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखा दी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 08, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:59 AM IST
शॉक्ड मत होना! इतने से कमरे का किराया है ₹30,000 महीना; भारतीय महिला ने दिखाई दुबई की सच्चाई, Video वायरल
Image Credit: दुबई में कमरे का किराया कितना है? Image credit: instagram/@keerthanaindubai

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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