/दुबई में महंगी मिलती हैं ये चीजें, भारतीय महिला ने गिनाई पूरी लिस्ट; देसी घी और वॉटर फिल्टर भी शामिल

दुबई को दुनिया के बड़े शॉपिंग हब में गिना जाता है. यहां लग्जरी सामान से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड्स तक आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपनी शॉपिंग का ऐसा अनुभव शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी.
कनुप्रिया मेहेंदिरत्ता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि एक हफ्ते की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कई ऐसी चीजें खरीद लीं, जिन्हें वह दुबई में महंगा या मुश्किल से मिलने वाला मानती हैं. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में बताया कि यह छोटा सा 'इंडिया हॉल' है, जिसे वह दुबई वापस लेकर गईं, क्योंकि कुछ चीजें भारत में लेना आसान और सस्ता लगता है.
कनुप्रिया की लिस्ट में सबसे पहले H&M के कपड़े दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि दुबई में उन्हें इस ब्रांड के कुछ कपड़े काफी महंगे लगे. महिला के मुताबिक, दुबई मॉल में उन्होंने इसी तरह के को-ऑर्ड सेट देखे थे, लेकिन भारत में उन्हें करीब 2,000 रुपये में खरीद लिया. उनका दावा है कि भारत में H&M के कपड़े दुबई की तुलना में लगभग आधी कीमत में मिल सकते हैं. हालांकि, यह तुलना अलग-अलग प्रोडक्ट, सेल, स्टोर और ऑफर के हिसाब से बदल सकती है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसी वजह से उनके दावे पर सवाल भी उठाए.
इसके बाद कनुप्रिया ने अपने बैग से देसी घी दिखाया. उन्होंने बताया कि दुबई में उन्हें अपनी पसंद का अच्छा देसी घी ब्रांड आसानी से नहीं मिला, इसलिए भारत से ही लेकर जाना बेहतर लगा. विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए देसी घी, मसाले और दूसरे भारतीय खाने-पीने के सामान सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं होते, बल्कि घर के स्वाद से भी जुड़े होते हैं. ऐसे में भारत की यात्रा के दौरान इन चीजों की खरीदारी करना उनके लिए काफी सामान्य बात हो सकती है.
कनुप्रिया की शॉपिंग लिस्ट में वॉटर फिल्टर भी था. उन्होंने इसे दुबई में महंगा बताया और कहा कि भारत से खरीदने पर उन्हें यह करीब एक-चौथाई कीमत में मिल गया. उन्होंने बताया कि उन्होंने यह फिल्टर Amazon India से खरीदा. यही तुलना उनके वीडियो का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा बन गई. हालांकि, फिल्टर की कीमत उसके मॉडल, ब्रांड और फीचर्स के हिसाब से काफी बदल सकती है. इसलिए इसे हर प्रोडक्ट पर लागू होने वाली कीमत की तुलना नहीं माना जा सकता.
भारतीय मसालों को लेकर कनुप्रिया ने एक दिलचस्प बात कही. उनका कहना था कि कई मसाले वैसे भी भारत से दुबई एक्सपोर्ट होकर पहुंचते हैं. ऐसे में उनका तर्क था कि अगर वही सामान भारत की यात्रा के दौरान मिल रहा है, तो उसे वहीं से खरीदकर क्यों न लाया जाए. उन्होंने अपने वीडियो में कई तरह के भारतीय मसाले भी दिखाए. यह बात सुनकर कुछ लोग उनसे सहमत नजर आए, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि दुबई में भारतीय सामान की अच्छी क्वॉलिटी आसानी से मिल सकती है.
कनुप्रिया ने अपनी शॉपिंग में स्किनकेयर और मेकअप प्रोडक्ट्स भी शामिल किए. उन्होंने बताया कि हेयर सीरम, बॉडी वॉश और कई दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने की वजह से उनके सामान का वजन काफी बढ़ गया. उनके अनुसार, स्किनकेयर और मेकअप का सामान उनकी भारत से वापस लौटने वाली पैकिंग का सबसे भारी हिस्सा बन गया. मतलब भारत से सामान लाने की उनकी लिस्ट सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं थी. रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल थे.
महिला ने भारतीय ब्रांड का प्रोटीन पाउडर भी खरीदा. उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रोटीन पाउडर पसंद है और दूसरे प्रोडक्ट्स की तुलना में यह उनके लिए बेहतर रहता है. उन्होंने इसे हल्का बताते हुए कहा कि यह उनके पेट के लिए भी ठीक रहता है. हालांकि, किसी भी खाने या सप्लीमेंट प्रोडक्ट को लेकर व्यक्तिगत अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है. इसलिए किसी के कहने पर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.
कनुप्रिया का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो हिस्सों में बंट गए. कुछ लोगों ने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत से सामान लाना पैसे बचाने का अच्छा तरीका है. एक यूजर ने कहा कि वह भी ऐसी चीजें खरीदने से पहले भारत और दुबई की कीमतों की तुलना करता है. एक अन्य यूजर ने इसे 'कंजूसी' नहीं, बल्कि समझदारी बताया. वहीं, कुछ लोगों ने कनुप्रिया के दावों से असहमति जताई. एक यूजर ने कहा कि शायद उन्होंने दुबई में सही जगहों पर खरीदारी नहीं की है. कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि दुबई में एक्सपोर्ट क्वॉलिटी के कई भारतीय प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं.
इस पूरे मामले की दिलचस्प बात यह है कि कनुप्रिया ने सिर्फ यह नहीं बताया कि भारत में क्या सस्ता है, बल्कि यह भी दिखाया कि विदेश में रहने के बावजूद उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में भारतीय सामान की कितनी जगह है. हर सामान की कीमत देश, स्टोर, ब्रांड, सेल और टैक्स के हिसाब से अलग हो सकती है. इसलिए उनकी बताई कीमतों को व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा. लेकिन उनका वीडियो एक बात जरूर दिखाता है. विदेश में रहने वाला भारतीय जब घर लौटता है, तो कई बार सूटकेस में सिर्फ कपड़े और यादें नहीं होतीं. उसमें घर के स्वाद, पसंदीदा ब्रांड और रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतें भी वापस साथ चली जाती हैं.
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