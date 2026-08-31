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दुबई में महंगी मिलती हैं ये चीजें, भारतीय महिला ने गिनाई पूरी लिस्ट; देसी घी और वॉटर फिल्टर भी शामिल

दुबई में रहने वाली भारतीय महिला Kanupriya Mehendiratta ने अपनी एक हफ्ते की भारत यात्रा के बाद बताया कि वह कौन-कौन सी डेली यूज की चीजें दुबई वापस लेकर गईं. उनका दावा है कि कुछ सामान भारत में काफी सस्ता या आसानी से मिल जाता है, जबकि दुबई में वही चीजें महंगी पड़ती हैं. उनकी लिस्ट में H&M के कपड़े, देसी घी, वॉटर फिल्टर, मसाले, स्किनकेयर, मेकअप और प्रोटीन पाउडर तक शामिल हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 31, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:56 AM IST
दुबई में महंगी मिलती हैं ये चीजें, भारतीय महिला ने गिनाई पूरी लिस्ट; देसी घी और वॉटर फिल्टर भी शामिल
Image Credit: दुबई में महंगा पड़ा तो भारत से भर लिया सामान का बैग! Image credit: instagram/@kanuu.priyaa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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