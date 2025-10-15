Advertisement
अगर इस मेट्रो में सोए तो लग जाएगी 1 लाख रुपये की चपत! तुरंत जान लें ये सख्त नियम, वरना जेब हो जाएगी खाली

Viral News: दुबई मेट्रो में फर्श पर बैठना, लेटना या सीट पर सोना सख्त मना है. यात्रियों की आवाजाही में बाधा डालने या गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठने पर भारी जुर्माना लगाया जाता हैय. यह नियम सभी की सुविधा और सुरक्षा के लिए लागू है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 15, 2025, 11:11 PM IST
Viral News: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो आपने दिल्ली मेट्रो में कभी न कभी सफर जरूर किया होगा. राजधानी की लाइफलाइन बन चुकी यह मेट्रो रोजाना लाखों लोगों को सुविधाजनक सफर देती है और करीब 50 से 60 रुपये में एसी का आरामदायक सफर करवा देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई जैसी जगहों पर मेट्रो में फर्श पर बैठना या सीट पर सोना कितना महंगा पड़ सकता है? हाल ही में वायरल हुए एक पोस्ट के बाद दुबई मेट्रो ने यात्रियों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसमें फर्श पर बैठना या गैर-यात्री क्षेत्रों में जाने पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.

फर्श पर बैठना और गैर-यात्री क्षेत्रों में मना

दुबई मेट्रो में सफर के दौरान फर्श पर बैठना, लेटना या सीट पर सोना सख्त मना है. मेट्रो में आवाजाही में बाधा डालने या गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठने पर भारी जुर्माना लग सकता है. इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बाधित होती है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह गंभीर मामला है. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में सोशल मीडिया पर यह मुद्दा वायरल हुआ और दुबई मेट्रो ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की.

दुबई मेट्रो ने जारी किया रिमाइंडर

मेट्रो में गेट के सामने या डिब्बों के बीच खड़े रहना या बैठना वर्जित है. बिना पैसेंजर के मेट्रो में चढ़ने या सीट पर पैर चढ़ाकर बैठने, सोने या ऊंघने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. दुबई मेट्रो ने यात्रियों को याद दिलाया कि असुविधा पैदा करने वाली गतिविधियां जैसे गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठना सख्त मना है।.उल्लंघन पर जुर्माना 100 दिरहम से शुरू होकर ज्यादा भी हो सकता है.

 

गाइडलाइन और शिष्टाचार का पालन जरूरी

दुबई मेट्रो ने यात्रियों से विनम्र और जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने का अनुरोध किया है. ट्रेन में चढ़ने से पहले दूसरों को बाहर निकलने दें, व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करें और गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठने से बचें. आरटीए के अनुसार इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. वायरल पोस्ट के बाद, आरटीए ने पैसेंजर का धन्यवाद किया और अधिकारियों ने पुष्टि की कि निरीक्षक नियमित रूप से मेट्रो की निगरानी करते हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Dubai Metro fineDubai Metro rules

