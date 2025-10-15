अगर इस मेट्रो में सोए तो लग जाएगी 1 लाख रुपये की चपत! तुरंत जान लें ये सख्त नियम, वरना जेब हो जाएगी खाली

Viral News: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो आपने दिल्ली मेट्रो में कभी न कभी सफर जरूर किया होगा. राजधानी की लाइफलाइन बन चुकी यह मेट्रो रोजाना लाखों लोगों को सुविधाजनक सफर देती है और करीब 50 से 60 रुपये में एसी का आरामदायक सफर करवा देती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई जैसी जगहों पर मेट्रो में फर्श पर बैठना या सीट पर सोना कितना महंगा पड़ सकता है? हाल ही में वायरल हुए एक पोस्ट के बाद दुबई मेट्रो ने यात्रियों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसमें फर्श पर बैठना या गैर-यात्री क्षेत्रों में जाने पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.

फर्श पर बैठना और गैर-यात्री क्षेत्रों में मना

दुबई मेट्रो में सफर के दौरान फर्श पर बैठना, लेटना या सीट पर सोना सख्त मना है. मेट्रो में आवाजाही में बाधा डालने या गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठने पर भारी जुर्माना लग सकता है. इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बाधित होती है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह गंभीर मामला है. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में सोशल मीडिया पर यह मुद्दा वायरल हुआ और दुबई मेट्रो ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की.

दुबई मेट्रो ने जारी किया रिमाइंडर

मेट्रो में गेट के सामने या डिब्बों के बीच खड़े रहना या बैठना वर्जित है. बिना पैसेंजर के मेट्रो में चढ़ने या सीट पर पैर चढ़ाकर बैठने, सोने या ऊंघने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. दुबई मेट्रो ने यात्रियों को याद दिलाया कि असुविधा पैदा करने वाली गतिविधियां जैसे गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठना सख्त मना है।.उल्लंघन पर जुर्माना 100 दिरहम से शुरू होकर ज्यादा भी हो सकता है.

Thank you for contacting us, and apologies for any inconvenience. Kindly note that the inspectors are constantly checking Dubai Metro, noting that fines are issued to non-committed passengers. Also, kindly note that you can report such incidents to the metro station staff and… — RTA (@rta_dubai) October 13, 2025

गाइडलाइन और शिष्टाचार का पालन जरूरी

दुबई मेट्रो ने यात्रियों से विनम्र और जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने का अनुरोध किया है. ट्रेन में चढ़ने से पहले दूसरों को बाहर निकलने दें, व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करें और गैर-यात्री क्षेत्रों में बैठने से बचें. आरटीए के अनुसार इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. वायरल पोस्ट के बाद, आरटीए ने पैसेंजर का धन्यवाद किया और अधिकारियों ने पुष्टि की कि निरीक्षक नियमित रूप से मेट्रो की निगरानी करते हैं.