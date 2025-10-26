Advertisement
trendingNow12975608
Hindi Newsजरा हटके

ये है दुनिया का सबसे बड़ा का बगीचा; जहां एक साथ में खिले 150 मिलियन फूल, जन्मदिन पर मिलेगा फ्री एंट्री

दुबई मिरेकल गार्डन 29 सितंबर 2025 से फिर खुल गया है, जहां 72,000 वर्ग मीटर में 150 मिलियन से ज्यादा फूल खिले हैं. इस बार UAE रेजिडेंट्स को 30% छूट, जन्मदिन पर फ्री एंट्री और हर विजिटर को मुफ्त प्रोफेशनल फोटो की सुविधा मिल रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 26, 2025, 06:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है दुनिया का सबसे बड़ा का बगीचा; जहां एक साथ में खिले 150 मिलियन फूल, जन्मदिन पर मिलेगा फ्री एंट्री

दुबई का मशहूर Miracle Garden एक बार फिर अपने पूरे रंग-रूप में खिला है. 29 सितंबर 2025 से यह गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. करीब 72,000 वर्ग मीटर में फैले इस बगीचे में 150 मिलियन से ज्यादा फूल खिल चुके हैं. यहां के 50 से ज्यादा आइकोनिक फ्लोरल डिस्प्ले हर उम्र के लोगों को आकर्षित करते हैं. चाहे रोमांटिक वॉक हो या परिवार संग फोटोशूट, हर कोना किसी सपने जैसा लगता है. इस बार खास बात यह है कि जन्मदिन वाले दिन फ्री एंट्री का भी ऑफर दिया जा रहा है.

टिकट पर 30 प्रतिशत तक की छूट

इस सीजन में टिकट की कीमतें और डिस्काउंट्स भी काफी आकर्षक हैं. UAE रेजिडेंट्स को अब 30% की छूट दी जा रही है. यानी जहां पहले नॉन-रेजिडेंट्स को AED 105 (₹2,380) देना पड़ता था, वहीं अब UAE के नागरिक सिर्फ AED 73.5 (₹1,665) में एंट्री पा सकते हैं.
बच्चों के लिए टिकट की नई दरें इस प्रकार हैं –

Add Zee News as a Preferred Source

उम्र 3 से 13 साल: AED 80
Emirates ID वाले बच्चे: AED 52.5
3 साल से छोटे बच्चे: फ्री एंट्री
दिव्यांगों के लिए भी प्रवेश पूरी तरह मुफ्त है, जबकि उनके साथी को सिर्फ AED 50 देने होंगे.

 जन्मदिन पर मिलेगा गार्डन में फ्री एंट्री का तोहफा

इस बार का सबसे खास ऑफर है बर्थडे पर्क. अगर आप अपने जन्मदिन पर गार्डन जाते हैं, तो आपको बिलकुल मुफ्त एंट्री मिलती है. इसके लिए बस आपको एंट्रेंस गेट पर अपना वैध ID कार्ड दिखाना होगा. हालांकि यह ऑफर सिर्फ गेट पर ही उपलब्ध है, वेबसाइट या किसी ऐप से टिकट बुक करने पर यह सुविधा नहीं मिलती. सोचिए, 150 मिलियन फूलों के बीच अपने परिवार या दोस्तों संग घूमना और वो भी बिना एक दिरहम खर्च किए, दुबई मिरेकल गार्डन इस बार हर जन्मदिन को वाकई खास बना रहा है.

हर विजिटर के लिए फ्री फोटो और नई फ्लोरल थीम्स

गार्डन की एक और खास बात यह है कि हर विजिटर को एक प्रोफेशनल फोटो मुफ्त में दी जाती है. यहां घूमते फोटोग्राफर्स आपके शानदार पलों को कैद करते हैं, और फिर विजिटर बूथ से अपनी फोटो कोड दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं. गार्डन में हर साल नई-नई थीम्स आती हैं, जैसे फूलों से बना Emirates A380 एयरप्लेन या डिज़्नी कैरेक्टर.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Dubai Miracle Garden free entry

Trending news

Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
Sir
बंगाल में अगले साल चुनाव, लेकिन लोगों के मन में अभी से क्यों हो रहा SIR का खौफ?
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
DNA
सरक्रीक से जैसलमेर तक...हवा-पानी और जमीन पर एक साथ गरजेगी भारतीय सेना; कांपा PAK
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
conversion
हवस का शिकार बना धर्मांतरण के लिए गर्लफ्रेंड को किया मजबूर, पुलिस के हत्थे चढ़ा इशाक
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
crime
लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा लखविंदर गिरफ्तार, US से प्रत्यर्पण के बाद CBI के हत्थे चढ़ा
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
Punjab
शादी से ठीक पहले 20 वर्षीय दुल्हन को आया हार्ट अटैक, उठनी थी डोली लेकिन...
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
Jammu and Kashmir
जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, MP Ruhullah ने CM उमर पर साधा निशाना
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग