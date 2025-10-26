ये है दुनिया का सबसे बड़ा का बगीचा; जहां एक साथ में खिले 150 मिलियन फूल, जन्मदिन पर मिलेगा फ्री एंट्री

दुबई का मशहूर Miracle Garden एक बार फिर अपने पूरे रंग-रूप में खिला है. 29 सितंबर 2025 से यह गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. करीब 72,000 वर्ग मीटर में फैले इस बगीचे में 150 मिलियन से ज्यादा फूल खिल चुके हैं. यहां के 50 से ज्यादा आइकोनिक फ्लोरल डिस्प्ले हर उम्र के लोगों को आकर्षित करते हैं. चाहे रोमांटिक वॉक हो या परिवार संग फोटोशूट, हर कोना किसी सपने जैसा लगता है. इस बार खास बात यह है कि जन्मदिन वाले दिन फ्री एंट्री का भी ऑफर दिया जा रहा है.

टिकट पर 30 प्रतिशत तक की छूट

इस सीजन में टिकट की कीमतें और डिस्काउंट्स भी काफी आकर्षक हैं. UAE रेजिडेंट्स को अब 30% की छूट दी जा रही है. यानी जहां पहले नॉन-रेजिडेंट्स को AED 105 (₹2,380) देना पड़ता था, वहीं अब UAE के नागरिक सिर्फ AED 73.5 (₹1,665) में एंट्री पा सकते हैं.

बच्चों के लिए टिकट की नई दरें इस प्रकार हैं –

उम्र 3 से 13 साल: AED 80

Emirates ID वाले बच्चे: AED 52.5

3 साल से छोटे बच्चे: फ्री एंट्री

दिव्यांगों के लिए भी प्रवेश पूरी तरह मुफ्त है, जबकि उनके साथी को सिर्फ AED 50 देने होंगे.

जन्मदिन पर मिलेगा गार्डन में फ्री एंट्री का तोहफा

इस बार का सबसे खास ऑफर है बर्थडे पर्क. अगर आप अपने जन्मदिन पर गार्डन जाते हैं, तो आपको बिलकुल मुफ्त एंट्री मिलती है. इसके लिए बस आपको एंट्रेंस गेट पर अपना वैध ID कार्ड दिखाना होगा. हालांकि यह ऑफर सिर्फ गेट पर ही उपलब्ध है, वेबसाइट या किसी ऐप से टिकट बुक करने पर यह सुविधा नहीं मिलती. सोचिए, 150 मिलियन फूलों के बीच अपने परिवार या दोस्तों संग घूमना और वो भी बिना एक दिरहम खर्च किए, दुबई मिरेकल गार्डन इस बार हर जन्मदिन को वाकई खास बना रहा है.

हर विजिटर के लिए फ्री फोटो और नई फ्लोरल थीम्स

गार्डन की एक और खास बात यह है कि हर विजिटर को एक प्रोफेशनल फोटो मुफ्त में दी जाती है. यहां घूमते फोटोग्राफर्स आपके शानदार पलों को कैद करते हैं, और फिर विजिटर बूथ से अपनी फोटो कोड दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं. गार्डन में हर साल नई-नई थीम्स आती हैं, जैसे फूलों से बना Emirates A380 एयरप्लेन या डिज़्नी कैरेक्टर.