/नेल आर्ट के जुनून ने बदली जिंदगी, 32 साल की फुल्लाह ने दुबई में खड़ा किया अपना बिजनेस; अब कमाती हैं लाखों रुपये

लाखों रुपये कमाने के बावजूद फुल्लाह अपनी जिंदगी काफी साधारण तरीके से जीती हैं. एक समय वह अपनी दोस्त के साथ छोटा स्टूडियो रूम शेयर करती थीं. अब वह अपना छोटा स्टूडियो रखती हैं. उनका कहना है कि वह फालतू खर्च करने के बजाय पैसे को सही जगह लगाना पसंद करती हैं. उनका महीने का खर्च करीब 6 हजार दिरहम के आसपास है, जिसमें खाने पर करीब 1 हजार दिरहम और किराए व पेट्रोल पर करीब 5 हजार दिरहम खर्च होते हैं. वह वियतनाम में निवेश के लिए पैसे भेजती हैं और वहां उनके पास दो घर भी हैं.