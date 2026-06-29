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नेल आर्ट के जुनून ने बदली जिंदगी, 32 साल की फुल्लाह ने दुबई में खड़ा किया अपना बिजनेस; अब कमाती हैं लाखों रुपये

Dubai Nail Artist Fullah Story: वियतनाम की रहने वाली 32 साल की गुयेन फुओंग अन्ह ने अपने हुनर और मेहनत से दुबई में बड़ा नाम बना लिया है. नेल आर्ट के शौक को उन्होंने बिजनेस में बदला और आज वह हर महीने करीब 7 से 10 लाख रुपये तक कमाने का दावा करती हैं. कभी छोटे सैलून में नौकरी करने वाली फुल्लाह अब अपना सैलून चला रही हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:39 PM IST
नेल आर्ट के जुनून ने बदली जिंदगी, 32 साल की फुल्लाह ने दुबई में खड़ा किया अपना बिजनेस; अब कमाती हैं लाखों रुपये
Image Credit: Image credit: instagram/@beautybyfullah.aeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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