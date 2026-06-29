/नेल आर्ट के जुनून ने बदली जिंदगी, 32 साल की फुल्लाह ने दुबई में खड़ा किया अपना बिजनेस; अब कमाती हैं लाखों रुपये

Dubai Nail Artist Fullah Story: वो कहते हैं ना कि अगर किसी काम को जुनून के साथ किया जाए तो वही काम एक दिन आपको इतना सफल बना सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. कुछ ऐसी ही कहानी है दुबई में रहने वाली एक नेल आर्टिस्ट फुल्लाह की है. इनका नाम गुयेन फुओंग अन्ह है, लेकिन इनको लोग फुल्लाह नाम से ज्यादा जानते हैं. इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत से एक छोटी शुरुआत को बड़े बिजनेस में बदल दिया.
वियतनाम की रहने वाली गुयेन फुओंग अन्ह आज दुबई में अपना नेल आर्ट सैलून चला रही हैं. लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान नहीं था. कभी वह एक सामान्य नेल टेक्नीशियन की नौकरी करती थीं और कम सैलरी में काम करती थीं. आज वही फुल्लाह अपनी मेहनत के दम पर हर महीने लाखों रुपये कमा रही हैं. उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है, जो अपने छोटे हुनर को बड़ा करियर बनाना चाहते हैं.
द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, फुल्लाह ने नेल आर्ट का काम करीब 12 साल पहले वियतनाम में शुरू किया था. शुरुआत से ही उन्हें अलग और खूबसूरत डिजाइन बनाने का शौक था. वह 3D नेल डिजाइन बनाने में माहिर हो गईं. फूल, जानवरों की आकृति और छोटे-छोटे डिजाइन बनाना उनकी खासियत बन गया. धीरे-धीरे उनके काम की पहचान बढ़ने लगी और लोगों को उनके बनाए डिजाइन पसंद आने लगे. कुछ साल बाद उन्होंने दुबई जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की.
दुबई आने के बाद फुल्लाह ने एक छोटे सैलून में काम शुरू किया. शुरुआत में उन्हें करीब 3,500 दिरहम यानी लगभग 80 हजार रुपये महीने की सैलरी मिलती थी. उन्होंने दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया. इस दौरान उन्होंने अपने हुनर को और बेहतर किया और ग्राहकों के साथ अच्छी पहचान बनाई. जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़कर फ्रीलांस काम शुरू कर दिया. इसके बाद उनकी मेहनत का असर दिखने लगा.
फुल्लाह ने बिना छुट्टी लिए लगातार काम किया और धीरे-धीरे उनका क्लाइंट बेस बढ़ने लगा. उनकी खास नेल डिजाइन लोगों को पसंद आने लगी. द नेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक समय उनकी महीने की कमाई 30 हजार से 40 हजार दिरहम तक पहुंच गई. भारतीय रुपये में यह करीब 7 से 10 लाख रुपये के आसपास बैठती है. उनकी खास बात यह रही कि उन्होंने महंगे चार्ज लेने के बजाय अच्छी क्वालिटी और यूनिक डिजाइन पर ध्यान दिया, जिससे खासकर युवा ग्राहक उनसे जुड़े.
जून 2026 में फुल्लाह ने दुबई के जुमेराह विलेज सर्कल में अपना सैलून 'Beauty by Fullah' शुरू किया. सैलून खोलने के बाद उन्होंने खुद को अभी कोई सैलरी नहीं दी. वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वापस बिजनेस में लगा रही हैं, जिससे इसे और बड़ा बनाया जा सके. उनका कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में वह फिर से अपनी कमाई शुरू करेंगी और कोशिश करेंगी कि पहले जैसी इनकम दोबारा हासिल कर सकें.
लाखों रुपये कमाने के बावजूद फुल्लाह अपनी जिंदगी काफी साधारण तरीके से जीती हैं. एक समय वह अपनी दोस्त के साथ छोटा स्टूडियो रूम शेयर करती थीं. अब वह अपना छोटा स्टूडियो रखती हैं. उनका कहना है कि वह फालतू खर्च करने के बजाय पैसे को सही जगह लगाना पसंद करती हैं. उनका महीने का खर्च करीब 6 हजार दिरहम के आसपास है, जिसमें खाने पर करीब 1 हजार दिरहम और किराए व पेट्रोल पर करीब 5 हजार दिरहम खर्च होते हैं. वह वियतनाम में निवेश के लिए पैसे भेजती हैं और वहां उनके पास दो घर भी हैं.
फुल्लाह का सपना सिर्फ एक सैलून तक सीमित नहीं है. वह अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहती हैं. उनका प्लान है कि दुबई के अलावा अबूधाबी और फुजैराह जैसे शहरों में भी सैलून की ब्रांच खोली जाएं. वह आने वाले समय में करीब 5 ब्रांच खोलना चाहती हैं. फुल्लाह का कहना है कि वह अगले 20 साल में इतना इनवेस्ट करना चाहती हैं कि 50 की उम्र के आसपास आराम से रिटायर हो सकें.
फुल्लाह का सपना काफी अलग है. वह कहती हैं कि भविष्य में वह वियतनाम में ज्यादा घर खरीदना चाहती हैं और शायद एक फार्म भी बनाना चाहती हैं. वह चाहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद वह नेचर के बीच रहें, जानवरों के साथ समय बिताएं और सब्जियां उगाएं. उनकी कहानी बताती है कि सफलता के लिए हमेशा बड़े मौके की जरूरत नहीं होती. कई बार एक छोटा हुनर, सही मेहनत और लगातार कोशिश किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है. फुल्लाह ने नेल आर्ट जैसे छोटे काम को अपनी पहचान और करोड़ों के सपने की शुरुआत बना दिया.