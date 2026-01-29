‘सोने के शहर’ में बनेगी सोने की गली, पहली झलक देख लोग बोले- ये हकीकत है या फैंटेसी?

आमतौर पर इंसान सोने को सिर्फ गहनों, तिजोरी या सपनों में देखता है, लेकिन अब यह कल्पना हकीकत का रूप लेने जा रही है. एक ऐसा शहर तैयार किया जा रहा है, जहां सोना सिर्फ दुकानों में नहीं, बल्कि गलियों और सड़कों की पहचान होगा. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ भव्यता का प्रतीक है, बल्कि ग्लोबल कारोबार और टूरिज्म के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि यह पहल सोने और ज्वेलरी के व्यापार को नई दिशा देगी. रिटेल, होलसेल, निवेश और बुलियन ट्रेड को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है. आने वाले समय में यह जगह दनिया भर के कारोबारियों और पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्ण बन सकती है.

दुनिया की पहली “गोल्ड स्ट्रीट” का कॉन्सेप्ट

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत दुनिया की पहली “गोल्ड स्ट्रीट” होगी. यह पूरी सड़क सोने की थीम पर आधारित होगी, जिसे एक बड़े टूरिस्ट और कमर्शियल सेंटर के रूप में डिजाइन किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, यह स्ट्रीट सिर्फ देखने भर की चीज नहीं होगी, बल्कि यहां रिटेल शॉप्स, होलसेल ट्रेडिंग, बुलियन मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सुविधाएं एक साथ मौजूद रहेंगी. इसका मकसद सोने और ज्वेलरी से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को एक छत के नीचे लाना है. इससे व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और ग्राहकों को एक नया अनुभव.

Add Zee News as a Preferred Source

‘सिटी ऑफ गोल्ड’ बनाने की बड़ी तैयारी

इस गोल्ड स्ट्रीट को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि यहां एक हजार से ज्यादा ज्वेलरी रिटेलर्स अपनी दुकानें खोलेंगे. इसी वजह से इसे भविष्य की “सिटी ऑफ गोल्ड” कहा जा रहा है. पहले से ही लग्ज़री और भव्यता के लिए मशहूर इस शहर को इससे एक नई पहचान मिलने वाली है. अधिकारियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के व्यापार में इसकी पकड़ को और मजबूत करेगा. फिलहाल इसके डिजाइन और लेआउट को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी.

विरासत और व्यापार को जोड़ने की कोशिश

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि गोल्ड डिस्ट्रिक्ट और गोल्ड स्ट्रीट दोनों ही इस क्षेत्र की कमर्शियल विरासत और सोने के वैश्विक व्यापार में इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाएंगे. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सोना यहां की सांस्कृतिक और व्यावसायिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है. यह प्रोजेक्ट उसी परंपरा को आधुनिक रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश है. उनका मानना है कि सोना समृद्धि, उद्यम और विरासत का प्रतीक है और यह पहल आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर मिसाल बनेगी.