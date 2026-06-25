यह अनोखा मामला दुबई के डिजाइनर रीसेल स्टोर लव लग्जरी के को-फाउंडर एडम अब्राहम ने बताया. उनके अनुसार, पिछले कुछ समय में ऐसे ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो लग्जरी बैग को सिर्फ फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद रहे हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में एक महिला उनके स्टोर पर पहुंची थी, जिसने अपनी शादी का पूरा सोना बेचकर हर्मेस बैग का कलेक्शन शुरू किया. महिला का मानना था कि बदलते आर्थिक हालात में ये बैग उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं. आज के समय में महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से कई लोग इन्वेस्टमेंट के नए तरीके तलाश रहे हैं. इसी वजह से कुछ लोग अब लग्जरी आइटम्स को भी संपत्ति के रूप में देखने लगे हैं.