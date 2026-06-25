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शादी का पूरा सोना बेचकर महिला ने खरीद डाले Hermes के महंगे बैग! वजह जान चौंक जाएंगे आप, ये है पूरी कहानी

Luxury Bag Investment Trend: दुबई की एक महिला ने अपनी शादी का पूरा सोना बेचकर फेमस लग्जरी ब्रांड हर्मेस के महंगे बैग खरीदे. सुनने में यह फैसला भले ही अजीब लगे, लेकिन महिला ने यह फैशन के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया. क्योंकि दुनिया में अब कुछ लोग लग्जरी बैग को भी पैसे बचाने का एक जरिया मानने लगे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 25, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:49 PM IST
शादी का पूरा सोना बेचकर महिला ने खरीद डाले Hermes के महंगे बैग! वजह जान चौंक जाएंगे आप, ये है पूरी कहानी
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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