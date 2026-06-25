Luxury Bag Investment Trend: सोना हमेशा से लोगों के लिए भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है. खासकर भारत जैसे देशों में शादी के समय मिलने वाले गहनों को सिर्फ पहनावे की चीज नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक सिक्योरिटी के रूप में भी देखा जाता है. आपने भी अपने घर के बड़ों से सुना होगा कि मुश्किल समय में यही सोना लोगों के काम आता है.
लेकिन दुबई की एक महिला ने अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कदम उठाया, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया. महिला ने अपनी शादी के सोने के गहने और सिक्के बेच दिए और उस पैसे से लग्जरी ब्रांड हर्मेस के महंगे बैग खरीद लिए. खास बात यह है कि उसने ये बैग इस्तेमाल या दिखावे के लिए नहीं खरीदे, बल्कि इन्हें निवेश की तरह देखा.
यह अनोखा मामला दुबई के डिजाइनर रीसेल स्टोर लव लग्जरी के को-फाउंडर एडम अब्राहम ने बताया. उनके अनुसार, पिछले कुछ समय में ऐसे ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है जो लग्जरी बैग को सिर्फ फैशन एक्सेसरी नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद रहे हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही में एक महिला उनके स्टोर पर पहुंची थी, जिसने अपनी शादी का पूरा सोना बेचकर हर्मेस बैग का कलेक्शन शुरू किया. महिला का मानना था कि बदलते आर्थिक हालात में ये बैग उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं. आज के समय में महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से कई लोग इन्वेस्टमेंट के नए तरीके तलाश रहे हैं. इसी वजह से कुछ लोग अब लग्जरी आइटम्स को भी संपत्ति के रूप में देखने लगे हैं.
हर्मेस के बैग क्यों हैं इतने खास?
हर्मेस दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित लग्जरी ब्रांड्स में से एक है. इसके बिरकिन (Birkin) और केली (Kelly) बैग दुनियाभर में बेहद पसंद किए जाते हैं. इन बैग्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें सीमित संख्या में बनाया जाता है. इनकी मांग ज्यादा होती है, लेकिन ये मिलते कम लोगों को ही हैं. इसी कारण कई बार इनकी कीमत समय के साथ बढ़ जाती है. कई लोग इन बैग्स को खरीदकर सालों तक संभालकर रखते हैं और बाद में इन्हें ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं. यही वजह है कि कुछ इन्वेस्टर अब इन्हें एक तरह की वैल्यू रखने वाली चीज मानते हैं.
हर्मेस का बिरकिन 25 हिमालय बैग दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे हैंडबैग्स में गिना जाता है. इसकी डिजाइन और रंग बर्फ से ढके पहाड़ों से प्रेरित हैं, इसलिए इसका नाम हिमालय रखा गया है. इस बैग की कीमत हर्मेस स्टोर पर करीब 40 हजार पाउंड तक हो सकती है, लेकिन रीसेल मार्केट में इसकी कीमत कई गुना ज्यादा पहुंच सकती है. कुछ बेहद दुर्लभ बैग लाखों पाउंड में भी बिक चुके हैं. इस बैग को बनाने में बेहद बारीक कारीगरी की जाती है और हर पीस को तैयार करने में काफी समय लगता है. यही चीज इसे आम बैग से अलग बनाती है.
एडम अब्राहम के अनुसार, पहले उनके स्टोर पर ज्यादातर लोग लग्जरी बैग फैशन और शौक के लिए खरीदते थे. लेकिन अब करीब 35 प्रतिशत बिक्री ऐसे ग्राहकों से हो रही है जो इन्हें इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीद रहे हैं. पहले यह आंकड़ा सिर्फ करीब 10 प्रतिशत था. इसका मतलब समय के साथ धीरे-धीरे लोगों की सोच बदल रही है और वे महंगे बैग को भी एक तरह की संपत्ति मानने लगे हैं.
अब सवाल यह है कि आखिर लोग सोने या शेयर बाजार की जगह लग्जरी बैग में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. शेयर बाजार में तेजी से बदलाव आता है और राजनीतिक या आर्थिक घटनाओं का सीधा असर पड़ता है. वहीं सोने की कीमतें भी बाजार के हिसाब से ऊपर-नीचे होती रहती हैं. दूसरी तरफ, लग्जरी बैग की कीमत कई बार समय के साथ बढ़ती रहती है. खासकर ऐसे बैग जो सीमित संख्या में बने हों और जिनकी मांग ज्यादा हो. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर लग्जरी बैग की कीमत हमेशा बढ़ेगी. सही ब्रांड, सही मॉडल और उसकी स्थिति काफी मायने रखती है.
जहां लग्जरी बैग का बाजार बढ़ रहा है, वहीं नकली प्रोडक्ट्स की समस्या भी बढ़ रही है. आजकल कई नकली बैग इतने अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं कि असली और नकली में अंतर करना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लग्जरी बैग को इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदना चाहता है तो उसे अच्छी तरह रिसर्च करनी चाहिए. हमेशा भरोसेमंद और जान-पहचान वाले विक्रेता से ही खरीदारी करनी चाहिए.