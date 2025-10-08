Advertisement
दुकान से झटपट हॉट डॉग लेकर भागी बत्तख; फिर जो हुआ, उसे देखकर आपकी आंखें हो जाएंगी नम

Viral Videoसोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बत्तख सुपरमार्केट से हॉट डॉग चुराकर भागती दिखती है. शुरुआत में मजाकिया लगने वाला यह वीडियो भावुक कर देता है, जब बत्तख बाहर निकलकर वही खाना अपने बच्चों को खिला देती है. लोग इसे मां के त्याग की मिसाल बता रहे हैं.

Oct 08, 2025, 11:11 PM IST
Trending Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो या तो हमें हंसा देता है या फिर आंखें नम कर देता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक बत्तख सुपरमार्केट से हॉट डॉग चुराकर भागती दिखाई दे रही है. शुरुआत में यह वीडियो मजाकिया लगता है, लेकिन जैसे-जैसे आगे की कहानी सामने आती है, हर किसी का दिल पिघल जाता है. दरअसल, यह वीडियो एक मां की ममता की मिसाल बन गया है. बत्तख ने जो किया, वह यह दिखाता है कि मां चाहे किसी भी रूप में हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है.

सुपरमार्केट में घुसी ‘मां बत्तख’

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बत्तख अचानक एक सुपरमार्केट में दाखिल होती है. लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बत्तख सीधे फूड सेक्शन की ओर बढ़ती है. वहां पहुंचकर वह रखे हुए हॉट डॉग में से एक उठा लेती है और तेजी से वहां से भागने लगती है. बत्तख की यह हरकत देखकर लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि इस चोरी के पीछे उसकी मजबूरी छिपी है. दुकानदार भी उसकी ओर बढ़ता है, पर बत्तख इतनी फुर्ती से भागती है कि पकड़ में नहीं आती.

गिरकर भी नहीं रुकी बत्तख

वीडियो में आगे दिखता है कि जैसे ही बत्तख स्टोर से बाहर निकलने के लिए भागती है, वह एक काउंटर से टकराकर गिर जाती है. कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब शायद वह पकड़ी जाएगी. लेकिन अगले ही पल बत्तख उठती है और तेज़ी से दौड़ते हुए बाहर निकल जाती है. यह नज़ारा देखकर लोग दंग रह जाते हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि बत्तख की यह जिद और हिम्मत किसी मां के जज्बे से कम नहीं. वो गिरती है, फिर भी अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ती है.

दिल छू लेने वाला अंत

सबसे भावुक पल तब आता है, जब बत्तख स्टोर से बाहर निकलकर अपने छोटे-छोटे बच्चों तक पहुंचती है. वह हॉट डॉग को उनके सामने रख देती है और बच्चे खुशी-खुशी खाने लगते हैं. इस वीडियो देखकर लोग भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर वीडियो को लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं और यूजर्स इसे “मां का प्यार” कहकर शेयर कर रहे हैं. वीडियो को एक्स (Twitter) पर @cloud1a7 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. 

