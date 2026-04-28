समंदर के अंदर मिली 'शाकाहारी' गाय! एक दिन में चट कर जाती है 40 किलो घास, हाथी से है इसका गहरा रिश्ता

Dugong aka Sea Cow Facts: क्या आपने कभी किसी ऐसे समुद्री जीव के बारे में सुना है, जो पानी के अंदर रहकर गाय की तरह घास खाता है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन समंदर की रहस्यमयी दुनिया में रहने वाला डुगोंग (Dugong dugon) एक ऐसा ही शाकाहारी समुद्री स्तनपायी (Mammal) जीव है, जो अपनी शांत प्रकृति और अनोखी आदतों के लिए जाना जाता है. व्हेल या डॉल्फिन की तरह दिखने वाले इस जीव को लोग सी काउ (Sea Cow) या समुद्री गाय कहते हैं.

यह गायों की तरह ही समंदर के नीचे घास के मैदानों को चरता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) संतुलित रहता है. विज्ञान के अनुसार, समंदर में रहने वाला यह जीव हाथी का सबसे करीबी रिश्तेदार है. यह जीव इतना सीधा होता है कि इसे कोई भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है.

समंदर में रहने वाली 'शाकाहारी' गाय

डुगोंग दुनिया का इकलौता ऐसा समुद्री स्तनधारी जीव है, जो पूरी तरह शाकाहारी होता है. यह समुद्र के अंदर उगने वाली घास, जिसे सीग्रास कहते हैं, खाकर जिंदा रहता है. डुगोंग को 'सी काउ' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल गाय की तरह घास चरता है.

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रोज खा जाता है 40 किलो घास

इस जीव की सबसे हैरान करने वाली बात इसकी भूख है. एक वयस्क डुगोंग रोज करीब 30 से 40 किलो तक समुद्री घास खा सकता है. यह घंटों तक समुद्र के नीचे रहकर घास चरता रहता है और पीछे साफ-साफ निशान छोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि वह वहां से गुजरा है.

हाथी का करीबी रिश्तेदार

आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि डुगोंग का रिश्ता व्हेल या डॉल्फिन से नहीं, बल्कि हाथी से ज्यादा करीब माना जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह दोनों एक ही पुराने समूह से जुड़े हैं. यही वजह है कि इसके शरीर की कुछ खास बनावट और आदतें हाथी से मिलती-जुलती हैं.

कैसा दिखता है यह अनोखा जीव

डुगोंग का शरीर बड़ा और भारी होता है. इसकी लंबाई करीब 2 से 3 मीटर तक हो सकती है और वजन 400 किलो तक पहुंच सकता है. इसका चेहरा थोड़ा गोल और मुंह नीचे की ओर झुका होता है, जिससे यह आसानी से समुद्र की तलहटी से घास निकालकर खा सके.

This is a dugong (sea cow), and they are herbivores. pic.twitter.com/xWLJAU6yWl Oceaiii (@oceaiii) November 21, 2025

शांत स्वभाव और धीमी जिंदगी

यह जीव बहुत ही शांत और धीमी चाल से रहने वाला होता है. आमतौर पर यह अकेले या छोटे समूह में दिखाई देता है. डुगोंग ज्यादा गहराई में नहीं जाता, बल्कि उथले और गर्म समुद्री पानी में रहना पसंद करता है, जहां भरपूर सीग्रास मिल सके. डुगोंग की उम्र भी काफी लंबी होती है. यह करीब 70 साल तक जीवित रह सकता है. लेकिन इसकी एक कमजोरी यह है कि यह बहुत धीरे-धीरे प्रजनन करता है, जिससे इसकी संख्या तेजी से नहीं बढ़ पाती है.

खतरे में है यह 'समुद्री गाय'

आज के समय में डुगोंग की संख्या लगातार कम होती जा रही है. इसका सबसे बड़ा कारण समुद्र में प्रदूषण और सीग्रास का खत्म होना है. इसके अलावा मछली पकड़ने के जाल और नावों से टकराव भी इसके लिए खतरा बन रहे हैं. यह जीव भारत के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, खासकर अंडमान-निकोबार और दक्षिण भारत के समुद्री इलाकों में. यह भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री जीव माना जाता है और इसे संरक्षण की जरूरत है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?

हाल ही में डुगोंग के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोग इसकी मासूम शक्ल और शांत स्वभाव को देखकर इसे 'समुद्र का सबसे प्यारा जीव' बता रहे हैं. डुगोंग सिर्फ एक समुद्री जीव नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है. यह हमें दिखाता है कि समंदर के अंदर भी जीवन कितना अलग और दिलचस्प है.

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