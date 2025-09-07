Viral Video : वरमाला से पहले DJ वाले ने बजा दिया ऐसा गाना, दूल्हे से लिपटकर रोने लगी दुल्हन; देखें वीडियो!
Dulha Dulhan Ka Video: सच्चा प्यार पाना और उससे शादी करना हर प्रेमी का सपना होता है, जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है. एक कपल का ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिन्होंने अपने प्यार से शादी की और सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें दिल से शुभकामनाएं दीं. यह भावुक वीडियो उन सभी के दिल को छू गया, जिन्होंने कभी सच्चे प्यार को महसूस किया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 07, 2025, 07:57 PM IST
Dulha Dulhan Ka Video: कभी-कभी शादी के पल इतने भावुक हो जाते हैं कि देखने वाले भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लव मैरिज कपल की वरमाला से पहले का पल भावनाओं से भरपूर है. वीडियो में दुल्हन अपने दूल्हे का हाथ थामे खड़ी होती है और तभी डीजे अचानक एक रोमांटिक गाना बजा देता है. गाना सुनते ही दुल्हन रोने लगती है और दूल्हे से लिपट जाती है. इस वीडियो ने लोगों का दिल छू लिया है और वायरल होते ही लाखों बार देखा जा चुका है.

डीजे ने बजाया खास गाना

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही फिल्म "हां मैंने प्यार किया है" का मशहूर गाना "मुबारक मुबारक" बजता है, दुल्हन अपने आंसू रोक नहीं पाती. फोटोग्राफर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह दूल्हे से लिपटकर रोती रहती है. यह पल शादी के हर भावुक व्यक्ति को छू लेने वाला है. गाना और भावनाओं की गहराई ने इस वीडियो को खास बना दिया है. सोशल मीडिया पर लोग इस प्यारे और दिल छू लेने वाले पल को देखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर @gaya_bihar_gaya8414 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया हैं. जिसे अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. जबकि 3 लाख 80 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं 3 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किए हैं. लोग वीडियो पर भावुक कमेंट्स कर रहे हैं और दुल्हन-दूल्हे की खुशियों में शामिल हो रहे हैं. यह वीडियो प्यार और भावनाओं की ताकत को बयां करता है.

 

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा, “लव मैरिज के खुशी वाले आंसू.” एक यूजर ने लिखा, “भाई, ऐसा गाना बजा दिया कि दुल्हन को रुला दिया.” कई लोग भावुक होकर कहते हैं, “रो आप रहे हैं… लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है. अगर यह वाकई लव मैरिज है, तो बहन, आप बहुत खुशनसीब हैं.” कुछ ने लिखा, “शुरू में लगा कि किसी और से मोहब्बत है, लेकिन अंत ने दिल छू लिया.” हालांकि, ZEE News इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर इसने लोगों का दिल जीत लिया है.

