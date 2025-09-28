दुल्हन को देखकर दूल्हे ने सुनाया ऐसा 'रोमांटिक शेर', सुनकर पास बैठी मां भी लोटपोट हो गईं! देखें Viral Video!

Dulha Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन अपने घर पहुंचकर पारिवारिक रीति-रिवाज निभा रहे होते हैं. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी दूल्हा अचानक एक मजेदार शेर बोल देता है, ‘लोटे पे लोटा… लोटे पे जल, बीवी को छोड़कर साली पे ...’ यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. खास बात ये है कि दूल्हे की मां भी इतनी हंसती हैं कि ताली बजाने लगती हैं.

दूल्हे का फनी अंदाज

शादी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @witty_wedding नाम के पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों बार देखा जा चुका है. यूजर्स ने इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, ‘भाई ने तो आग लगा दी,’ तो कोई कह रहा है, ‘ये शेर सुनने के बाद दुल्हन भी हंस पड़ी.’ कई लोगों ने इसे शादी के बेस्ट मोमेंट्स में से एक बताया. सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे मजेदार शादी वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं और लोग इन्हें शादी के तनाव भरे माहौल में थोड़ी मस्ती के लिए देखना पसंद करते हैं.

वीडियो में दिखी खुशियों की झलक

वीडियो में दूल्हे की शरारत और फनी अंदाज साफ नजर आता है. कमरे में मौजूद लोग दूल्हे के मजाक पर जोर-जोर से हंसते हैं. दूल्हे की मां की खुशी और हंसी वीडियो में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन गई है. यह हल्का-फुल्का मजाक माहौल को खुशनुमा बना देता है और परिवार के बीच मिठास भी लाता है. नेटिजन्स ने इस वीडियो को काफी पसंद किया और कहा कि ऐसा अंदाज शादी में सभी को रिलैक्स और एंटरटेन करता है.

वायरल वीडियो और सोशल मीडिया का असर

भारतीय शादियों में रस्में और परंपराएं निभाना जरूरी होता है, लेकिन मस्ती-मजाक का भी अपना खास महत्व है. यह वीडियो साबित करता है कि हल्का-फुल्का ह्यूमर शादी के माहौल को खुशनुमा बना सकता है. दूल्हे का यह अंदाज सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर देखने वालों के लिए भी खुशियों का पैकेज बन गया है. वायरल वीडियो ने शादी के तनाव को कम करने और लोगों को हंसने का मौका देने का काम किया, और यही वजह है कि इसे इतनी तेजी से शेयर किया गया.