Video: लुटेरे बने रिश्तेदार, 100-100 रुपये के नोटों के आगे दूल्हे-दुल्हन के साथ किया ये काम, देखकर कहेंगे- भाई हद ही है!

Dulha Dulhan Ki Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि शादी में ये रिश्तेदार हैं या लुटेरे, जो दूल्हे-दुल्हन के साथ ऐसा कर रहे हैं, आइए वीडियो देखते हैं.
Dulha Dulhan Ki Video Viral: शादी-ब्याह में ढेरों रीति-रिवाज होते हैं और सभी के अपनी खास महत्व होते हैं. कभी हल्दी, कभी महेंदी तो कभी शादी के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. इनमें तरह-तरह के हंसी-मजाक का वीडियो देखने को मिलता है. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां कुछ भी तेजी से कब वायरल हो जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है. एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे-दुल्हन पर रिश्तेदार ही भारी पड़ते दिख रहे हैं.
लुटेरे बने रिश्तेदार
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे और दुल्हन समेत शादी के स्टेज के पास रिश्तेदार भी दिख रहे हैं. लड़के और लड़की वालों की तरफ से चारों ओर सभी खड़े हुए है. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जब लड़का नोटों की बारिश कर रहा है तो रिश्तेदार ही लुटेरे बने दिख रहे हैं. 100-100 रुपये के नोटों के सामने दूल्हा-दुल्हन को कोई पूछ ही नहीं रहा है.
गिरते-गिरते बची दुल्हनिया
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि स्टेज पर चढ़ते समय जब दूल्हा अपनी दुल्हन की 100 रुपये के नोटों से नजर उतार रहा होता है और नोटों को उधर ही वार्ते हए छोड़ देता है तो नोटों को उठाने के लिए वहां मौजूद लोग नोट उठाने के लिए धक्का-मुक्की करने लगते हैं. बिना देखे बस नजर और हाथ नोटों को उठाने के लिए चल रहे होते हैं जिससे होता ये है कि दुल्हनिया बेचारी हिल जाती है और गिरते-गिरते बचती है. दूल्हा, दुल्हन को पकड़ता है वरना शायद दुल्हन नीचे गिरी ही जाती. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे एक्स पर @Shizukahuji नामक अकाउंट से साझा किया गया है.
क्या रहे यूजर्स के रिएक्शन?
सोशल मीडिया पर वीडियो को साझा करते हुए पोस्ट में एक कैप्शन- ‘रिश्तेदार नहीं, लुटेरे’ लिखा हुआ है. इस वीडियो पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि बेचारो को गिरा देते. दूसरे यूजर लिखा- ‘शुक्र है किसी ने इसकी बीवी पर झपटा न मारा, वो भी लेकर भाग सकता था कोई’ बाकी सारे रिएक्शन हंसी-मजाक वाले रहे. वीडियो को काफी यूजर्स देख चुके हैं और कई लाइक भी हैं.
