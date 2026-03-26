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Hindi Newsजरा हटकेशादी से पहले ही गुलाम बना दूल्हा, आंखों के इशारे देख खौफजदा हुई पब्लिक! VIDEO देख कही ऐसी बात

शादी से पहले ही 'गुलाम' बना दूल्हा, आंखों के इशारे देख खौफजदा हुई पब्लिक! VIDEO देख कही ऐसी बात

Dulhan Entry Video: सोशल मीडिया पर दुल्हन के कई फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन ये जरा हटके है. ये दुल्हन अपनी एंट्री के दौरान स्टेज पर इंतजार कर रहे दूल्हे को पहले आंखों से इशारा करती है और फिर हाथों से अपनी ओर बुलाती है. आइए ये मजेदार वीडियो देखते हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:51 AM IST
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शादी से पहले ही 'गुलाम' बना दूल्हा, आंखों के इशारे देख खौफजदा हुई पब्लिक! VIDEO देख कही ऐसी बात

Dulhan Ka Video: शादियों का सीजन है. ऐसे में शादी से जुड़ी रस्मों के बेस्ट मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. आपने भी दूल्हा-दुल्हन के फनी वीडियो खूब देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हंसी छूट जाएगी. दरअसल, हर लड़की चाहती है कि उसकी एंट्री परफेक्ट हो. जब उसका दूल्हा स्टेज पर इंतजार कर रहा हो तो कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. तय समय से फेवरेट म्यूजिक के साथ एंट्री हो और पहले से तय हुए डांस स्टेप किए जाएं.

इन दिनों जिस कपल का वीडियो वायरल हो रहा है. वो खास इसलिए है, क्योंकि शायद दोनों में पहले से ये तय हो गया होगा कि जब दुल्हन स्टेज के पास आ जाएगी, तब दूल्हा स्टेज से उतरकर खुद अपनी दुल्हनिया को लेने आएगा. मजेदार बात ये होती है कि दूल्हा ये बात भूल जाता है. 

यह भी पढ़ें: फोटोग्राफर्स से हुआ परेशान, दूल्हे ने स्टेज पर ही निकाल ली तलवार और फिर...

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दुल्हन ने इशारे से याद दिलाई स्क्रिप्ट

जब दुल्हन की एंट्री होती है तो सभी मेहमान एक टक बस दुल्हन को ही देखते रहते हैं, ये पल काफी रोमांटिक और भावुक कर देने वाला होता है. ये पूरी शादी का क्लाइमैक्स होता है. बहुत से गेस्ट तो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि दुल्हन की एंट्री देख लें फिर घर चलेंगे. ये दुल्हन जब स्टेज के पास आई तो दूल्हा भूल गया कि तय हुआ था कि वो स्टेज से उतरकर दुल्हन को लेने आएगा. इस दौरान दुल्हन के लिए दुविधा हो जाती है कि दूल्हे को कैसे याद दिलाएं. पहले दुल्हन अपनी आंखों से स्टेज की साइड पर इशारा करती है, ये कहने के लिए कि साइड से उतरकर आओ. इसके बाद भी जब दूल्हा नहीं समझता है तो ये लड़की, कैमरे की नजरों से बचते हुए हाथों से इशारा करती है. तब जाकर दूल्हे को याद आता है. इस दौरान दूल्हा भी स्टेज तुरंत उतर जाता है." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @_iam_ruchi नाम के अकाउंट से शेयर की गई है. खबर लिखे जाने तक 6 लाख से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बादाम खाने भूल गया." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "शादी के बाद क्लास लगेगी अब. एक यूजर ने इस तरह की एक्टिविटी पर सवाल खड़े किए." उसने लिखा, "आप ​आदमी को क्यों बुलाना चाहती हो? आखिर क्यों?  शुरुआत से ही दिखावा शुरू हो जाता है और अंत भी उसी के साथ होता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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