ससुराल में दुल्हन का पहला डांस, 'तू मेरा हीरो नंबर वन' पर लगाए गजब के ठुमके; वीडियो देखें

Dulhan Ka Dance Video: गिटार वाली बहू के बाद अब एक नई बहु का डांस वायरल हो रहा है. लगता है अब ढोलक पर नाचने का रिवाज पुराना हो गया है अब जब दुल्हन बहू बनकर ससुराल आती है तो ससुराल में गीत गाकर दुल्हन का नचाया जाता है, लेकिन अब मॉर्डन जमाना है सब म्यूजिक सिस्टम पर डांस करते हैं. दुल्हन के साथ घर की महिलाएं भी डांस करती हैं. इन दिनों के एक दुल्हन का डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जो "तू मेरा हीरो नंबर वन" गाने पर जबरदस्त डांस कर रही है. चलिए वीडियो देखते है.

किस गाने पर किया डांस?

आमतौर पर माना जाता है कि नई दुल्हन नाचने में परहेज करती है या शर्माती है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें दुल्हन खुलकर डांस करती है और सबका दिल जीत लेती है. इतना ही नहीं अपनी पसंद के गाने पर डांस करती है. कुछ दुल्हन तो पहले से ही बता देती हैं, कि जब मैं आउंगी तो कौन से गाने पर डांस करुंगी, यहां तक की दुल्हन की पसंद के गाने पर ही दुल्हन की एंट्री होती है. अब लाल साड़ी में दुल्हन का डांस सबको पसंद आ रहा है, यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहो हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nidhi_ke_sajan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "डांस बहुत अच्छा था." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाभी कहर मूड में हैं." तीसरे यूजर को दुल्हन की साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने कमेंट कर पूछा कि साड़ी कहां से ली.

