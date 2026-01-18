Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेससुराल में दुल्हन का पहला डांस, तू मेरा हीरो नंबर वन पर लगाए गजब के ठुमके; वीडियो देखें

ससुराल में दुल्हन का पहला डांस, 'तू मेरा हीरो नंबर वन' पर लगाए गजब के ठुमके; वीडियो देखें

Dulhan Ka Dance Video: सोशल मीडिया पर एक नई नवेली बहु का डांस खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो तू मेरा हीरो नंबर वन गाने पर नाच रही है. यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:23 PM IST
ससुराल में दुल्हन का पहला डांस, 'तू मेरा हीरो नंबर वन' पर लगाए गजब के ठुमके; वीडियो देखें

Dulhan Ka Dance Video: गिटार वाली बहू के बाद अब एक नई बहु का डांस वायरल हो रहा है. लगता है अब ढोलक पर नाचने का रिवाज पुराना हो गया है अब जब दुल्हन बहू बनकर ससुराल आती है तो ससुराल में गीत गाकर दुल्हन का नचाया जाता है, लेकिन अब मॉर्डन जमाना है सब म्यूजिक सिस्टम पर डांस करते हैं. दुल्हन के साथ घर की महिलाएं भी डांस करती हैं. इन दिनों के एक दुल्हन का डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जो "तू मेरा हीरो नंबर वन" गाने पर जबरदस्त डांस कर रही है. चलिए वीडियो देखते है.

किस गाने पर किया डांस?
आमतौर पर माना जाता है कि नई दुल्हन नाचने में परहेज करती है या शर्माती है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें दुल्हन खुलकर डांस करती है और सबका दिल जीत लेती है. इतना ही नहीं अपनी पसंद के गाने पर डांस करती है. कुछ दुल्हन तो पहले से ही बता देती हैं, कि जब मैं आउंगी तो कौन से गाने पर डांस करुंगी, यहां तक की दुल्हन की पसंद के गाने पर ही दुल्हन की एंट्री होती है. अब लाल साड़ी में दुल्हन का डांस सबको पसंद आ रहा है, यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहो हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: गुब्बारे बेचने वाली लड़की का वीडियो वायरल, सादगी और डांस मूव्स ने जीता सबका दिल; क्या आपने देखा?

 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nidhi_ke_sajan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "डांस बहुत अच्छा था." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाभी कहर मूड में हैं." तीसरे यूजर को दुल्हन की साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने कमेंट कर पूछा कि साड़ी कहां से ली.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

dulhan ka danceviral

