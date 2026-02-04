Vidai Ka Video: ये विदाई है या किडनैपिंग? गमगीन माहौल में छूटी हंसी, यूजर्स ने उड़ाई खिल्ली

Funny Vidai Video: शादियों का सीजन चल रहा है. ऐसे में शादी से जुड़ी रस्मों के अजीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कहीं दुल्हन का नखरे खत्म नहीं हो रहे तो कहीं दूल्हे की हरकतें की काम खराब कर देती हैं. जब सब कुछ सही होता है तो रिश्तेदारों की आदतें रायता फैला देती हैं. इसके अलावा फेरे, जयमाला और विदाई के फनी वीडियो तो आपने बहुत देखें होंगे, लेकिन ऐसी विदाई शायद ही आपने देखी होगी. वीडियो देखने के बाद आप हंसते-हंसते पेट पकड़ लेंगे. ये विदाई कम और किडनैपिंग ज्यादा लग रही है. चलिए देर ना करते हुए देखते हैं ये फनी विदाई का वीडियो.

कैसे बना फनी माहौल?

इंटरनेट पर वायरल हो रहा विदाई का वीडियो इतना फनी है कि दुल्हन रो रही है, लेकिन देखने वाले की हंसी छूट जाएगी. ऐसा बहुत कम होता है कि गमगीन माहौल इतना फनी हो जाए कि हंसी आने लगे. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें विदाई की रस्म हो रही है. इस दौरान एक महिला रोती हुई दुल्हन को दूल्हे की गाड़ी में बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन बहू किसी भी कीमत पर बैठने को तैयार नहीं है. महिला दुल्हन को गाड़ी में खींच कर ला रही है, इसमें विदाई कम और हाथापाई ज्यादा नजर आती है. वीडियो में माहौल गमगीन है, लेकिन वीडियो देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: हमें इनसे सीखने की जरूरत... प्रेम का पाठ पढ़ा गए ये जानवर, दिल को छू जाएगा VIDEO

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @santoshkrt12309 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स इसपर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मेरी मां मुझे रोत कॉलिज कैसे भेजती है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अगर वह जाने से इतना बचाव कर रही है तो जरूर कुछ गंभीर समस्या है." तीसरे यूजर ने लिखा, "बहुत दुख के साथ हंसना पड़ रहा है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.