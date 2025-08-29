Dance Video: अपनी शादी में दुल्हन ने किया ऐसा डांस, दीदी को जबरदस्ती बैठाने को मजबूर हुए रिश्तेदार! वीडियो देखकर लोटपोट हो जाएंगे आप

Dulhan Ki Dance Video: आजकल शादी-ब्याह में दूल्हे और दुल्हन का डांस करना आम हो गया है. चाहे एंट्री के समय हो या फिर स्टेज पर नाचना हो, दूल्हा और दुल्हन दोनों ही डांस कर लेते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर तमाम तरह का वीडियो वायरल होता रहता है जिसमें दूल्हे या दुल्हन को नाचते देखा जाता है. कई बार ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जिसे देखकर हंसी थमने का नाम नहीं लेती है. एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन इस तरह से नाचती आई कि उठाने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि डांस के लिए उठाया क्यों. आइए वायरल वीडियो के बारे में जानते हैं.

वायरल वीडियो में क्या देखा गया

वीडियो की शुरुआत दो लोगों के डांस के साथ होती है. स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन हैं और बाकी सभी दो लड़कियों का डांस देख रहे हैं. अचानक से एक लड़की डांस करते-करते दुल्हन को भी नाचने के लिए उठा देती है. इसके बाद दुल्हन जिस तरह से डांस करती है, उसे फिर रोक पाना मुश्किल भरा लगने लगता है. स्टेज पर घूम-घूम कर डांस करती है और सांप की तरह नागिन डांस भी करती है. नाचते-नाचते स्टेज से ही बाहर निकलने को होती है.

दुल्हन को पकड़कर लाया दूल्हा

इंस्टाग्राम पर @ma.riya03 अकाउंट से वीडियो को साझ किया गया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन डांस करते-करते स्टेज से बाहर की ओर निकलने लगती है कि तुरंत दूल्हा उठ जाता है और उसे वहां से लेकर आता है. नाचते हुए वो वापस आती है और जबरदस्ती दूल्हा अपनी दुल्हन को बैठा देता है. पूरा वीडियो इतना मजेदार है कि देखकर किसी की हंसी रुकेगी नहीं.

यूजर्स ने किए जमकर कमेंट

वायरल वीडियो पर यूजर्स के भी काफी कमेंट देखने को मिले. सभी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी. एक यूजर ने लिखा कि दीदी का इरादा शादी से भागने का था इसलिए ऐसा डांस कर रही थी. दूसरे यूजर ने लिखा कि पूरा दूल्हा समाज डरा हुआ है. तीसरे यूजर ने लिखा दुल्हन रॉक्ड, दूल्हा शॉक्ड. इस वीडियो पर कई लाइक और कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

