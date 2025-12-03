दुल्हन ने ससुराल में गिटार संग गाया ऐसा गाना, फटी रह गई खानदान की आंखें! घूंघट को बार-बार खींचने पर मचा बवाल

Trending Photos
Dulhan Singing Song With Guitar: नवविवाहिता तान्या सिंह का एक छोटा सा पारिवारिक रीति-रिवाज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में तान्या गिटार लेकर फिल्म ‘यस बॉस’ का पॉपुलर सॉन्ग ‘एक दिन आप’ गा रही हैं और उनकी शांत, मधुर आवाज ने सभी को तुरंत चुप करा दिया. पूरा कमरा जैसे उनके सुरों में खो गया, पर वहीं एक छोटी सी हरकत ने इस खूबसूरत पल को मुद्दा बना दिया.
घूंघट बार-बार क्यों खींचा जा रहा था?
वीडियो में सामने बैठी एक महिला बार-बार तान्या का लंबा घूंघट नीचे खींचने की कोशिश करती दिखती है ताकि उसका चेहरा पूरी तरह ढक जाए. हर बार तान्या सावधानी से घूंघट को ऊपर कर लेती हैं ताकि वह आराम से बैठ सकें और सांस ले सकें. यह खींचतान कई दर्शकों को फूटी न सुहाई और वीडियो पर खीजते हुए सवाल खड़े कर दिए कि ससुराल वालों की प्रियॉरिटी टैलेंट है या दिखावे की परत?
घूंघट पर विवाद का सोशल प्रतिक्रिया क्या रही?
काफी लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि आज भी हमारी सोच में टैलेंट से ज्यादा घूंघट की अहमियत दिखती है. कुछ ने तान्या की आवाज की तारीफ की, तो कईयों ने दुख व्यक्त किया कि आसपास की महिलाएं भी इस तरह की पारंपरिक सोच को आगे बढ़ा रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो बताता है कि कभी-कभी महिलाएं खुद ही पितृसत्ता को कायम रखती हैं.
कई क्रियेटिव कमेंट्स में लोग उम्मीद जता रहे थे कि समय के साथ ऐसी मानसिकता बदलेगी और ससुराल में टैलेंट को महत्व मिलेगा. कुछ ने तान्या के लिए बेहतर ससुराल की कामना की और कहा कि उसकी कला को ऐसे माहौल में सही पहचान नहीं मिलेगी, जबकि दूसरे यूजर्स ने यह वीडियो प्रेरणा का स्रोत बताया. तान्या ने अपने इंस्टाग्राम पर पहले भी कई गीत पोस्ट किए हैं- जैसे अमित त्रिवेदी का ‘शाम भी कोई’ और ‘तेरा मेरा प्यार अमर’जो दिखाता है कि संगीत उसकी पहचान है.