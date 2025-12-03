Advertisement
trendingNow13027114
Hindi Newsजरा हटके

दुल्हन ने ससुराल में गिटार संग गाया ऐसा गाना, फटी रह गई खानदान की आंखें! घूंघट को बार-बार खींचने पर मचा बवाल

Ghunghat Controversy: नवविवाहिता तान्या सिंह का पहला गाना वायरल हुआ, लेकिन बार-बार उसका घूंघट खींचने की हरकत ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. जानिए पूरा मामला और लोगों की प्रतिक्रियाएं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुल्हन ने ससुराल में गिटार संग गाया ऐसा गाना, फटी रह गई खानदान की आंखें! घूंघट को बार-बार खींचने पर मचा बवाल

Dulhan Singing Song With Guitar: नवविवाहिता तान्या सिंह का एक छोटा सा पारिवारिक रीति-रिवाज वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में तान्या गिटार लेकर फिल्म ‘यस बॉस’ का पॉपुलर सॉन्ग ‘एक दिन आप’ गा रही हैं और उनकी शांत, मधुर आवाज ने सभी को तुरंत चुप करा दिया. पूरा कमरा जैसे उनके सुरों में खो गया, पर वहीं एक छोटी सी हरकत ने इस खूबसूरत पल को मुद्दा बना दिया.

घूंघट बार-बार क्यों खींचा जा रहा था?

वीडियो में सामने बैठी एक महिला बार-बार तान्या का लंबा घूंघट नीचे खींचने की कोशिश करती दिखती है ताकि उसका चेहरा पूरी तरह ढक जाए. हर बार तान्या सावधानी से घूंघट को ऊपर कर लेती हैं ताकि वह आराम से बैठ सकें और सांस ले सकें. यह खींचतान कई दर्शकों को फूटी न सुहाई और वीडियो पर खीजते हुए सवाल खड़े कर दिए कि ससुराल वालों की प्रियॉरिटी टैलेंट है या दिखावे की परत?

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

घूंघट पर विवाद का सोशल प्रतिक्रिया क्या रही?

काफी लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि आज भी हमारी सोच में टैलेंट से ज्यादा घूंघट की अहमियत दिखती है. कुछ ने तान्या की आवाज की तारीफ की, तो कईयों ने दुख व्यक्त किया कि आसपास की महिलाएं भी इस तरह की पारंपरिक सोच को आगे बढ़ा रही हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह वीडियो बताता है कि कभी-कभी महिलाएं खुद ही पितृसत्ता को कायम रखती हैं.

देखें वीडियो-

 

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

कई क्रियेटिव कमेंट्स में लोग उम्मीद जता रहे थे कि समय के साथ ऐसी मानसिकता बदलेगी और ससुराल में टैलेंट को महत्व मिलेगा. कुछ ने तान्या के लिए बेहतर ससुराल की कामना की और कहा कि उसकी कला को ऐसे माहौल में सही पहचान नहीं मिलेगी, जबकि दूसरे यूजर्स ने यह वीडियो प्रेरणा का स्रोत बताया. तान्या ने अपने इंस्टाग्राम पर पहले भी कई गीत पोस्ट किए हैं- जैसे अमित त्रिवेदी का ‘शाम भी कोई’ और ‘तेरा मेरा प्यार अमर’जो दिखाता है कि संगीत उसकी पहचान है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

dulhanGuitarghunghatviraltrending

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 3): पीएम मोदी बंगाल के सांसदों से कर सकते हैं मुलाकात,तीसरे दिन कैसा रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र? जानें पल-पल की अपडेट
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
Karnataka News
शुद्ध शाकाहारी हो... देसी मुर्गा खाकर सिद्धारमैया ने महिला रिपोर्टर से क्या पूछा?
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
muslim divorced women
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत! SC ने दिया अहम फैसला, वापस मिलेगा कैश और सोना
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
IMD
भयंकर ठंड के बीच भारी बारिश से इन राज्यों में मचेगा कहर! 3-7 दिसंबर तक मौसम का हाल
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
CM Revanth Reddy
हिंदुओं के करोड़ों देवता कैसे हुए? कांग्रेसी सीएम रेवंत रेड्डी एक छोटी सी बात भूल गए
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया