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Hindi Newsजरा हटकेदूल्हे का सेहरा सुहाना..., लड़के ने डांस मूव्स और परफेक्ट टाइमिंग से जीती महफिल, तालियों से गूंजा माहौल

'दूल्हे का सेहरा सुहाना...', लड़के ने डांस मूव्स और परफेक्ट टाइमिंग से जीती महफिल, तालियों से गूंजा माहौल

Dance Video Viral: जब दुल्हन की एंट्री पर 'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है' गाना सुनाई देता है जो सबकी आंखें नम होती है. लेकिन इस लड़के ने इस इमोशनल गाने पर भी ऐसा डांस किया जिसे देख लोग देखते ही रह गए. पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा. अब इस इस डांस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:12 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @follow_your_passion_50
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @follow_your_passion_50

Video Viral: जब शादी के मंडप में दुल्हन की एंट्री होती है तो DJ वाले भैया बिना कहे धड़कन फिल्म का 'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है' गाना बजा देते हैं. इस इमोशनल सॉन्ग के बिना दुल्हन की एंट्री अधूरी सी लगती है. आज भी इस गाने के बिना दुल्हन की एंट्री और विदाई पूरी नहीं होती. जब ये गाना बजता है और गाने की 'मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल' वाली लाइन आती है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं. लेकिन क्या आपने इस इमोशनल सॉन्ग पर किसी को डांस करते देखा है? जी हां, जहां लोग इसे सुनकर रोने लगते हैं वहां एक लड़के ने इस गाने पर ऐसा डांस किया कि देखने वाले देखते ही रह गए. अब ये वायरल वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का सफेद कुर्ता पयजामा पहने स्टेज पर नाच रहा है. जैसे ही दूल्हे का सेहरा सुहाना गाना बजता है वैसे ही इस लड़के ने अपने डांस से कहर ढाना शुरू कर दिया. शुरू से ही इस लड़के के डांस ने अपनी ओर देखने के लिए सबको मजबूर कर दिया. जब ये लड़का डांस करता है कि तो एक पल के लिए भी किसी की निगाह इधर-उधर नहीं होती हैं. लड़के ने अपने परफेक्ट डांस मूव के साथ अदाएं और टाइमिंग से सबको हैरान कर दिया है. हालांकि जब बीच में म्यूजिक बंद हो जाता है तो कुछ देर के लिए रिदम टूट जाती है, लेकिन इस लड़के का कॉन्फिडेंस कम नहीं होता और जब म्यूजिक दोबारा शुरू होता है तो अपने डांस से लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देता है.

यह भी पढ़ें: 70 साल से धधक रही है ये रहस्यमयी जमीन! लाइटर दिखाते ही निकलती हैं नीली लपटें; वीडियो हुआ वायरल

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किसने पोस्ट किया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @follow_your_passion_50 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं लड़के का जबरदस्त डांस देख लोगों ने क्या कहा.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

लड़के का डांस देख लोगों ने बड़ी संख्या में तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, "टैलेंट की भी हद होती है, इतने मुश्किल गाने पर इतना हार्ड डांस." दूसरे यूजर ने लिखा, "जैसे ये गाना मन को छूता है वैसे ही इस डांस ने दिल जीत लिया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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