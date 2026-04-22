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Hindi Newsजरा हटकेपंचर वाला निकला दूल्हा! बारात रोककर बीच सड़क ठीक की बाइक की टायर, असली वजह जीत लेगी दिल

पंचर वाला निकला दूल्हा! बारात रोककर बीच सड़क ठीक की बाइक की टायर, असली वजह जीत लेगी दिल

Dulhe Ka Video: सोशल मीडिया पर दूल्हे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दूल्हा अपनी बारात छोड़ एक बाइक में पंचर लगा रहा है. आखिर दूल्हे ने ऐसा क्यों कर रहा है, वजह जानकर आप भी सैल्यूट करेंगे.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:36 PM IST
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Groom Viral Video: सोशल मीडिया पर शादी में दूल्हे के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. कहीं दूल्हा उछलकर दुल्हन के गले में माला डालता नजर आता है तो कहीं दूल्हा अपनी की बारात में पैसे लूटता नजर आता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे. एक दूल्हा शादी छोड़ बाइक में पंचर लगा रहा है. आखिर दूल्हे ने ऐसा क्यों किया? वजह जानकर आप भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे.

Saral Vyangya नाम के यूजर ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया. पोस्ट में दावा किया गया कि दूल्हा जिस बाइक के टायर का पंचर लगा रहा है वो किसी अंजान की बाइक है. एक व्यक्ति बाइक से अपनी मां को हॉस्पिटल ले जा रहा था कि रास्ते में पंचर हो गया. ऐसे में दूल्हे ने बिना किसी देरी के तुरंत अपनी आस्तीनें चढ़ाई और पंचर लगाने लगा.  

यह भी पढ़ें: 'अब तो हद हो गई', Twinkle-Twinkle सिखाने के इतने लाख रुपये, KG की फीस सुन उड़े होश, पोस्ट वायरल

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मां को जाना था हॉस्पिटल

दूल्हा डीजे और नाच-गाने के साथ अपनी बारात लेकर घर से निकला था. तभी रास्ते में उसकी नजर एक बाइक पर पड़ी. बाइक पर एक शख्स अपनी मां को अस्पताल ले जा रहा था और रास्ते में उसकी बाइक का टायर पंचर हो गया. दूल्हे ने बिना सोचे समझे उस बाइक वाले की मदद करने का फैसला लिया. दूल्हा बग्गी से नीचे उतरा, अपनी आस्तीनें ऊपर की और तुरंत पंचर लगाने लग गया. वीडियो में दिखता है कि सहरा पहने दूल्हा बाइक के ट्यूबलेस टायर में प्लगिंग (Plugging) कर रहा है. जिसमें बाहर से रबर स्ट्रिप डालकर  टायर का छेद बंद किया जाता है. इस दूल्हे ने ये नेक काम कर लोगों को दिल जीत लिया. हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है इसकी सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज, सोशल मीडिया पर किए गए दावे की पुष्टि नहीं करता है. 

'साथ में रखी थी क्या पंचर किट?'

वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SaralVyangya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. एक यूजर ने मुस्कुराते हुए कमेंट किया, "शादी के दिन भी क्या आप अपने साथ टायर पंचर ठीक करने की किट ले जा रहे थे, महाराज?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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