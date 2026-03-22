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Hindi Newsजरा हटकेस्टेज पर ही दुल्हन के गले लग फूट-फूटकर रोने लगा दूल्हा, वजह जान आ जाएंगे आंसू! VIDEO देखें

स्टेज पर ही दुल्हन के गले लग फूट-फूटकर रोने लगा दूल्हा, वजह जान आ जाएंगे आंसू! VIDEO देखें

Dulhe Ka Video Viral: जैसे ही दुल्हन की एंट्री हुई दूल्हे ने हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ाया. इसके बाद दूल्हा इतना भावुक हो गया कि अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया और दुल्हन के गले लगकर रोने लगा. चलिए जानते हैं ये दूल्हा स्टेज पर ही क्यों रोने लगा?

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:15 PM IST
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स्टेज पर ही दुल्हन के गले लग फूट-फूटकर रोने लगा दूल्हा, वजह जान आ जाएंगे आंसू! VIDEO देखें

Video Viral: शादी से जुड़ी रस्मों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कहीं दूल्हे से वेलकम गेट पर ही शर्तों पर साइन करवा लिए जाते हैं तो कहीं दूल्हा फेरों पर अपनी शर्तें रख देता है. शादी में दूल्हा-दुल्हन के फनी मोमेंट तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इस वायरल वीडियो ने सबको भावुक कर दिया है. यहां दूल्हा स्टेज पर ही रोने लगा.

आज के समय में मोहब्बत सच्ची हो और पूरी हो जाए. ये सच में किसी सपने से कम नहीं है. इन दिनों दूल्हा-दुल्हन का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख किसी की भी आंखें भर आएंगी. कोई पूछ रहा है कि ऐसा पति कौन-से भगवान से मिलता है? तो कोई कह रहा है कि ये लव मैरिज की खुशी है. दरअसल, हुआ ये कि जैसे ही दुल्हन स्टेज पर आई, दूल्हे ने गले लगा लिया और फूट-फूटकर रोने लगा. इस दौरान दुल्हन ढांढस बांधती नजर आ रही है. 

यह भी पढ़ें: पैरों पर नहीं, हाथों पर चलकर आया दूल्हा! यूनिक एंट्री ने इंटरनेट पर मचाया धमाल

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क्यों रोने लगा दूल्हा?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी का स्टेज सजा है और दूल्हा अपनी दुल्हनिया का इंतजार कर रहा है. इसके बाद वहां दुल्हन की एंट्री होती हैं और दूल्हा दुल्हन को हाथ पकड़ कर स्टेज पर चढ़ाता है. दूल्हे के चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो. वो इस पल में भावुक नजर आया और अपनी दुल्हनिया को देख आंसू नहीं रोक पाया. इस दौरान दूल्हा भावुक होकर दुल्हन को गले लगा लेता है और उसके कंधे पर सिर रख रोने लगता है. एक पल के लिए तो दुल्हन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूल्हे को रोता देख वो सहजता से ढांढस बांधती दिखी. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या बोले यूजर्स?

वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dcchauhan6 नाम के यूजर ने शेयर किया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 3.7 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "किस भगवान के पास मिलते हैं ऐसे पति." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये होती है लव मैरिज की खुशी." तीसरे यूजर ने लिखा, "चलो किसी को तो अपना प्यार मिला." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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