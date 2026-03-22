Dulhe Ka Video: फोटोग्राफर्स से हुआ परेशान, दूल्हे ने स्टेज पर ही निकाल ली तलवार और फिर...

Shadi Ka Video: शादी के दिल जैसा खातिरदारी जीजा और फूफा की होती है वैसा ही भौकाल फोटोग्राफर्स का भी होता है. आज के समय में हर कपल अपने हर रोमांटिक मोमेंट को यादगार बनाना चाहता है. ऐसे में वे खुद न्यू ट्रेंड पोज फोटोग्राफर्स को बताते हैं. लेकिन कुछ कपल ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफर्स से परेशान हो जाते हैं. कई बार फोटोग्राफर के चक्कर में कपल रस्म के लिए लेट हो जाते हैं. फोटोग्राफर्स की भी इसमें गलती नहीं होती है. वो भी हर मोमेंट को सही एंगल से अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं. ऐसे में यदि एक से ज्यादा फोटोग्राफर हों तो कपल की आफत आ जाती है. इस कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब दूल्हा फोटोग्राफर्स से परेशान हो गया तो उसने अपनी तलवार निकाल ली. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं. फोटोग्राफर्स कपल के फोटो खींच रहे हैं. उनकी शादी के खूबसूरत पलों को अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर रहे हैं. इस बीच स्टेज के नीचे एक दो नहीं, बल्कि बहुत सारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं.

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क्यों आया दूल्हे को गुस्सा?

जब कपल स्टेज पर था तब सब फोटोग्राफर्स अपना कैमरा और लाइट लेकर कपल को अपने हिसाब से पोज देने और उनके कैमरे की ओर देखने के लिए कह रहे हैं. आखिर में दूल्हे को गुस्सा आ गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली. दूल्हा अपनी तलवार निकालकर फोटोग्राफर्स की ओर भड़का. हालांकि उसके बाद दूल्हे के चेहरे पर हल्की मुस्कान भी नजर आई. अब ये प्यारा और अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल हुआ वीडियो

वायरल हो रहे वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shreeandolive नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "रील के चक्कर में अपनी इज्जत क्यों खराब करवा रहे हो, फोटोग्राफर हैं हम." दूसरे यूजर ने लिखा, "पक्का दूल्हा कैमरे का मालिक होगा." किसी ने तंज करते हुए लिखा, "मस्त रील बनाई है आपने"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.