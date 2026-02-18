Advertisement
trendingNow13114548
Hindi Newsजरा हटकेDulhe Ka Video: कभी देखी है नोटों की इतनी बड़ी माला? इस दूल्हे की वीडियो ने उठाए सबसे होश!

Dulhe Ka Video: कभी देखी है नोटों की इतनी बड़ी माला? इस दूल्हे की वीडियो ने उठाए सबसे होश!

Dulhe Ka Video: आमतौर पर आपने दूल्हे को 3 से 4 फीट लंबी नोटों की माला पहने देखा होगा, लेकिन इस दूल्हे ने तो कमाल ही कर दिया. दूल्हा तीन मंजिल मकान की छत पर खड़ा है और उसकी माला को लोग नीचे पकड़कर खड़े हैं. इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dulhe Ka Video: कभी देखी है नोटों की इतनी बड़ी माला? इस दूल्हे की वीडियो ने उठाए सबसे होश!

Dulhe Ki Noto Ki Mala: शादियों का सीजन है लोग एक दूसरे को अपना जीवनसाथी चुन रहे हैं. ऐसे में शादी और शादी से जुड़े फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आए दिन एक से बढ़कर एक मजेदार वीडियो वायरल होता रहता है. कहीं दूल्हा अपनी हरकतों से ट्रोल हो जाता है तो कहीं फेरों पर पंडित जी ही मजाक के मूड में नजर आते हैं. ऐसे अब जो दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है उसने सबके होश उड़ा रखे हैं. आमतौर पर आपने दूल्हे को 3 से 4 फीट लंबी नोटों की माला पहने देखा होगा, लेकिन इस दूल्हे ने तो कमाल ही कर दिया. दूल्हा तीन मंजिल मकान की छत पर खड़ा है और उसकी माला को लोग नीचे पकड़कर खड़े हैं. इस पूरी माला में 500 रुपये के नोट लगे नजर आते हैं. ये वीडियो पहले तो लंबी माला दिखाती है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी. इसके अलावा जब माला इतनी लंबी है तो उसमें पैसे भी लाखों में होंगे. ये वीडियो सबको चौंका रहा है. यूजर्स भी वीडियो पर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए देर न करते हुए वीडियो देखते हैं.

वीडियो में दिखा ये नजारा
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दूल्हा मकान की छत पर खड़ा है और उसके गले में तो नोटों की माला है उसकी लम्बाई सामान्य नहीं है बल्कि होश उड़ा देने वाली है. दूल्हे की माला मकान के नीचे बहुत दूर तक जा रही है और लोग दूल्हे की माला को पकड़ कर खड़े हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. चलिए देर ना करते हुए पहले वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: दुल्हन पर उड़ाए 8.5 करोड़ कैश! नोटों से ढक गया डांस फ्लोर, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें
 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aarab__5416_10.k नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दामाद को इतना कामयाब बनाना चाहिए कि कभी लड़की वालों से दहेज ना ले." दूसरे यूजर ने लिखा, "दूल्हे को बुर्ज खलीफा बना दिया." तीसरे यूजर ने तो इस माला को पाकिस्तान की जीडीपी ही बता दिया. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

dulhe ka videoViral groom

Trending news

हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
Punjab news
पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या, फिल्मी अंदाज में हमलावरों ने बनाया निशाना
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
Galgotias University
छीछालेदर के बाद अब आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई, प्रोफेसर पर फोड़ा ठीकरा
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
Brahmaputra river
तिब्बत, भारत और बांग्लादेश.. हर राज्य और देश में बदल जाती है पहचान, कौन है ये नदी?
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
india ai impact summit 2026
'सरकार का काम इनोवेशन को रोकना नहीं बल्कि...', ऋषि सुनक ने जमकर की भारत की तारीफ
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद