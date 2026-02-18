Dulhe Ka Video: कभी देखी है नोटों की इतनी बड़ी माला? इस दूल्हे की वीडियो ने उठाए सबसे होश!

Dulhe Ki Noto Ki Mala: शादियों का सीजन है लोग एक दूसरे को अपना जीवनसाथी चुन रहे हैं. ऐसे में शादी और शादी से जुड़े फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आए दिन एक से बढ़कर एक मजेदार वीडियो वायरल होता रहता है. कहीं दूल्हा अपनी हरकतों से ट्रोल हो जाता है तो कहीं फेरों पर पंडित जी ही मजाक के मूड में नजर आते हैं. ऐसे अब जो दूल्हे का वीडियो वायरल हो रहा है उसने सबके होश उड़ा रखे हैं. आमतौर पर आपने दूल्हे को 3 से 4 फीट लंबी नोटों की माला पहने देखा होगा, लेकिन इस दूल्हे ने तो कमाल ही कर दिया. दूल्हा तीन मंजिल मकान की छत पर खड़ा है और उसकी माला को लोग नीचे पकड़कर खड़े हैं. इस पूरी माला में 500 रुपये के नोट लगे नजर आते हैं. ये वीडियो पहले तो लंबी माला दिखाती है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी. इसके अलावा जब माला इतनी लंबी है तो उसमें पैसे भी लाखों में होंगे. ये वीडियो सबको चौंका रहा है. यूजर्स भी वीडियो पर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए देर न करते हुए वीडियो देखते हैं.

वीडियो में दिखा ये नजारा

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दूल्हा मकान की छत पर खड़ा है और उसके गले में तो नोटों की माला है उसकी लम्बाई सामान्य नहीं है बल्कि होश उड़ा देने वाली है. दूल्हे की माला मकान के नीचे बहुत दूर तक जा रही है और लोग दूल्हे की माला को पकड़ कर खड़े हैं. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. चलिए देर ना करते हुए पहले वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aarab__5416_10.k नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दामाद को इतना कामयाब बनाना चाहिए कि कभी लड़की वालों से दहेज ना ले." दूसरे यूजर ने लिखा, "दूल्हे को बुर्ज खलीफा बना दिया." तीसरे यूजर ने तो इस माला को पाकिस्तान की जीडीपी ही बता दिया.

