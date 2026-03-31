वो जगह जहां खत्म हो जाती है दुनिया; इस शहर के आगे कदम रखा तो शुरू हो जाता है 'मौत का सन्नाटा'

शुआइया अर्जेंटीना के टिएरा डेल फ्यूगो राज्य की राजधानी है और इसे दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है. यह शहर दक्षिण अमेरिका के आखिरी छोर पर बसा हुआ है, जहां से आगे कोई बड़ा शहर नहीं आता. इसी वजह से इसे दुनिया का अंत कहा जाता है.
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क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नक्शे का सबसे आखिरी बिंदु कौन सा होगा? एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद जमीन खत्म हो जाए और सामने सिर्फ अनंत समंदर और बर्फ का साम्राज्य हो. आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी शहर के बारे में बताएंगे, जिसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का अंतिम शहर कहा जाता है. अर्जेंटीना का यह इलाका इतना दूर और अलग है कि यहां पहुंचने के बाद आपको महसूस होगा कि आप आधुनिक दुनिया की सीमाओं से बाहर निकल आए हैं. इसके आगे सिर्फ कुदरत का खौफनाक सन्नाटा और अंटार्कटिका की बर्फीली हवाओं का राज है.
क्या उशुआइया ही है दुनिया का आखिरी कोना?
अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित 'उशुआइया' (Ushuaia) शहर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है. यह टिएरा डेल फ्यूगो राज्य की राजधानी है और इसे दुनिया के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित शहर का दर्जा प्राप्त है. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अंत ठीक इसी जगह पर होता है, जिसके कारण इसे फिन डेल मुंडो यानी दुनिया का अंत कहा जाता है. यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे किसी दूसरी दुनिया के मुहाने पर खड़े हों, क्योंकि इसके बाद बस्तियों का नामो-निशान खत्म हो जाता है और केवल वीरान द्वीप ही नज़र आते हैं.
क्या अंटार्कटिका यहां से महज एक कदम दूर है?
उशुआइया की भौगोलिक स्थिति जितनी सुंदर है, उतनी ही डरावनी भी. यह शहर एक तरफ मार्शल पर्वत माला की ऊंची चोटियों और दूसरी तरफ बीगल चैनल के बर्फीले पानी के बीच बसा है. इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहां से अंटार्कटिका महाद्वीप की दूरी केवल 1000 किलोमीटर रह जाती है. इसी वजह से उशुआइया को अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार भी माना जाता है. यहां से आगे बढ़ते ही इंसानी सभ्यता का शोर थम जाता है और शुरू होता है बर्फीले महाद्वीप का वो सन्नाटा जहां परिंदों की आवाज भी सुनाई नहीं देती.
क्या स्पेनिश और अंग्रेजी के मेल से चलता है यहां का काम?
अर्जेंटीना का हिस्सा होने के नाते उशुआइया की मुख्य और आधिकारिक भाषा स्पेनिश ही है. स्थानीय लोग आपस में इसी भाषा में संवाद करते हैं, लेकिन 'दुनिया के अंत' को देखने की चाहत में यहां साल भर विदेशी पर्यटकों का तांता लगा रहता है. अंतरराष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र होने की वजह से यहां के होटलों, बाजारों और प्रमुख स्थलों पर अंग्रेजी भी व्यापक तौर पर बोली और समझी जाती है. भाषाओं का यह मेल यहां आने वाले यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाता है, जिससे वे इस आखिरी शहर की संस्कृति और खूबसूरती को करीब से समझ पाते हैं.
क्या आप भी देखना चाहेंगे दुनिया का अंतिम किनारा?
उशुआइया आज दुनिया भर के साहसी यात्रियों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन चुका है. यहां की टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें, रंगीन घर और सामने फैला नीला समंदर एक ऐसा दृश्य पैदा करते हैं जो जीवनभर याद रहता है. हालांकि यहां की जलवायु काफी ठंडी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 'दुनिया के आखिरी शहर' में खड़े होकर समंदर को निहारने का अनुभव बेहद रोमांचक होता है. जो लोग भीड़भाड़ से दूर कुदरत के असली और अछूते रूप को देखना चाहते हैं, उनके लिए उशुआइया से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती, जहां जमीन सचमुच खत्म हो जाती है.