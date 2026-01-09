Advertisement
trendingNow13068329
Hindi Newsजरा हटकेWorlds Most Expensive Pickle: सोने के भाव बिकता है... दुनिया का सबसे महंगा अचार, जिसे खरीदने के लिए अमीर भी लेते हैं लोन

Worlds Most Expensive Pickle: सोने के भाव बिकता है... दुनिया का सबसे महंगा अचार, जिसे खरीदने के लिए अमीर भी लेते हैं लोन

Worlds Most Expensive Pickle: दुनिया का सबसे महंगा अचार अमेरिका के मशहूर टीवी शो Most Expensivest के लिए तैयार किया गया था. जिसे  24 कैरेट सोने और शाही मसालों वाला अचार बना, वहीं भारत में चेपुआ मछली का अचार भी बहुत महंगा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Worlds Most Expensive Pickle: सोने के भाव बिकता है... दुनिया का सबसे महंगा अचार, जिसे खरीदने के लिए अमीर भी लेते हैं लोन

खाने की थाली में अचार हो तो स्वाद अपने आप दोगुना हो जाता है. भारत में अचार को हमेशा देसी, सस्ता और घर का बना माना गया है. दादी-नानी के हाथ का अचार आज भी लोगों की पहली पसंद होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अचार लग्ज़री की दुनिया में भी एंट्री कर सकता है? दुनिया में कुछ ऐसे अचार बनाए गए हैं, जिनकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएं. कहीं इसमें सोने की झलक है, तो कहीं दुर्लभ मसालों की खुशबू. यही वजह है कि अब अचार सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि रुतबे की भी पहचान बन चुका है.

दुनिया का सबसे महंगा अचार अमेरिका के मशहूर टीवी शो Most Expensivest के लिए तैयार किया गया था. इस शो में यह दिखाया जाता है कि अमीर लोग किन अनोखी और महंगी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं. इसी शो के लिए प्रीमियम ब्रांड The Real Dill ने खास अचार बनाया, जिसका नाम रखा गया 24 Carrots. यह नाम 24 कैरेट सोने से प्रेरित था. इस अचार में आम या खीरे की जगह गाजर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गाजर को भी साधारण तरीके से नहीं काटा गया. इन्हें कीमती रत्नों जैसे जेमस्टोन के आकार में तराशा गया, जिसमें बेहद बारीक और महंगी कारीगरी लगी थी.

सोने जैसी कीमत, शाही सामग्री और अनोखा स्वाद

Add Zee News as a Preferred Source

इस अचार को खास बनाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया. इसमें शैम्पेन विनेगर, व्हाइट बाल्समिक विनेगर ऑफ मोडेना और स्पेन का मशहूर विनेगर डी जेरेज मिलाया गया. नमक के तौर पर ओरेगन सी सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ, जबकि मसालों में ईरानी केसर, फेनल पोलन, फ्रेंच मिर्च और मैक्सिकन वनीला बीन डाली गई. इन सभी सामग्रियों की कीमत खुद में बेहद ज्यादा है. यही वजह है कि यह अचार स्वाद से ज्यादा लग्ज़री और क्वालिटी का प्रतीक बन गया. दिलचस्प बात यह है कि यह अचार सिर्फ शो की शूटिंग के लिए बनाया गया था और कभी बाजार में बेचा ही नहीं गया.

भारत में भी मौजूद हैं बेहद महंगे अचार

अगर भारत की बात करें तो यहां अचार की परंपरा बेहद पुरानी और समृद्ध है. आम, नींबू, मिर्च और आंवले के अचार हर घर में मिल जाते हैं. लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे अचार हैं, जो अपनी दुर्लभ सामग्री की वजह से बेहद महंगे माने जाते हैं. बिहार में गंडक नदी में पाई जाने वाली चेपुआ मछली से बनने वाला अचार इसका बड़ा उदाहरण है. इस मछली का अचार काजू-किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स से भी महंगा बताया जाता है. इसकी कीमत कई बार हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. यानी अचार सिर्फ स्वाद ही नहीं, कीमत में भी हैरान कर सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Worlds Most Expensive Pickle

Trending news

सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण को भाजपा और संघ के नेता हमेशा याद क्यों करते हैं?
somnath temple news
सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण को भाजपा और संघ के नेता हमेशा याद क्यों करते हैं?
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
IMD
खरमास में मौसम का महातांडव? कंपकंपी-ठिठुरन का किन राज्यों में कहर; जानें IMD अलर्ट
'राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ बंगाल के गवर्नर को मिली धमकी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
Bengal Governor Death Threat
'राज्यपाल को उड़ा दूंगा...’ बंगाल के गवर्नर को मिली धमकी; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
Sunil Tatkare
तो साथ आएंगे चाचा- भतीजा? मर्जर पर बोले महाराष्ट्र NCP चीफ सुनील तटकरे
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार