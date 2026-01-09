Worlds Most Expensive Pickle: सोने के भाव बिकता है... दुनिया का सबसे महंगा अचार, जिसे खरीदने के लिए अमीर भी लेते हैं लोन

खाने की थाली में अचार हो तो स्वाद अपने आप दोगुना हो जाता है. भारत में अचार को हमेशा देसी, सस्ता और घर का बना माना गया है. दादी-नानी के हाथ का अचार आज भी लोगों की पहली पसंद होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अचार लग्ज़री की दुनिया में भी एंट्री कर सकता है? दुनिया में कुछ ऐसे अचार बनाए गए हैं, जिनकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएं. कहीं इसमें सोने की झलक है, तो कहीं दुर्लभ मसालों की खुशबू. यही वजह है कि अब अचार सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि रुतबे की भी पहचान बन चुका है.

दुनिया का सबसे महंगा अचार अमेरिका के मशहूर टीवी शो Most Expensivest के लिए तैयार किया गया था. इस शो में यह दिखाया जाता है कि अमीर लोग किन अनोखी और महंगी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं. इसी शो के लिए प्रीमियम ब्रांड The Real Dill ने खास अचार बनाया, जिसका नाम रखा गया 24 Carrots. यह नाम 24 कैरेट सोने से प्रेरित था. इस अचार में आम या खीरे की जगह गाजर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन गाजर को भी साधारण तरीके से नहीं काटा गया. इन्हें कीमती रत्नों जैसे जेमस्टोन के आकार में तराशा गया, जिसमें बेहद बारीक और महंगी कारीगरी लगी थी.

सोने जैसी कीमत, शाही सामग्री और अनोखा स्वाद

इस अचार को खास बनाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया. इसमें शैम्पेन विनेगर, व्हाइट बाल्समिक विनेगर ऑफ मोडेना और स्पेन का मशहूर विनेगर डी जेरेज मिलाया गया. नमक के तौर पर ओरेगन सी सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ, जबकि मसालों में ईरानी केसर, फेनल पोलन, फ्रेंच मिर्च और मैक्सिकन वनीला बीन डाली गई. इन सभी सामग्रियों की कीमत खुद में बेहद ज्यादा है. यही वजह है कि यह अचार स्वाद से ज्यादा लग्ज़री और क्वालिटी का प्रतीक बन गया. दिलचस्प बात यह है कि यह अचार सिर्फ शो की शूटिंग के लिए बनाया गया था और कभी बाजार में बेचा ही नहीं गया.

भारत में भी मौजूद हैं बेहद महंगे अचार

अगर भारत की बात करें तो यहां अचार की परंपरा बेहद पुरानी और समृद्ध है. आम, नींबू, मिर्च और आंवले के अचार हर घर में मिल जाते हैं. लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे अचार हैं, जो अपनी दुर्लभ सामग्री की वजह से बेहद महंगे माने जाते हैं. बिहार में गंडक नदी में पाई जाने वाली चेपुआ मछली से बनने वाला अचार इसका बड़ा उदाहरण है. इस मछली का अचार काजू-किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स से भी महंगा बताया जाता है. इसकी कीमत कई बार हजार रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. यानी अचार सिर्फ स्वाद ही नहीं, कीमत में भी हैरान कर सकता है.