भारत में है सबसे पुराना और विशाल बरगद का पेड़! 80 से अधिक प्रजातियों की पक्षियों का है बसेरा, 550 साल से फैली हुई है विरासत!

Thimmamma Marrimanu Banyan Tree: भारत में बरगद के पेड़ को सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक पूजनीय और अमर प्रतीक माना जाता है. लेकिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक ऐसा बरगद का पेड़ है, जो न सिर्फ देश का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है. इस विशालकाय पेड़ का नाम थिम्मम्मा मारिमानु (Thimmamma Marrimanu) है. यह पेड़ इतना बड़ा और शानदार है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. इसकी कहानी बहुत पुरानी है, जो सदियों पहले के एक त्याग और अटूट प्रेम से जुड़ी है.

एक पेड़, जो जंगल बन गया

यह बरगद का पेड़ लगभग 550 साल पुराना बताया जाता है. इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह कोई एक पेड़ नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा जंगल लगता है. यह पेड़ करीब 4.7 एकड़ (लगभग 14,500 वर्ग मीटर) के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. इस पेड़ की हजारों जटाएं (हवाई जड़ें) अब जमीन में धंसकर मजबूत जड़ों में बदल चुकी हैं. इसी वजह से इसे 'वॉकिंग ट्री' (Walking Tree) या चलता हुआ पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी शाखाएं लगातार बढ़ती रहती हैं. इसकी विशाल कैनोपी (ऊपरी घेरा) पर पक्षियों की 80 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, जिससे यह एक छोटा सा इकोसिस्टम बन गया है.

सती थिम्मम्मा की रहस्यमय कहानी

इस पेड़ से एक बहुत ही भावुक और रहस्यमय किंवदंती जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसे 'थिम्मम्मा मारिमानु' नाम मिला. स्थानीय हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस पेड़ की उत्पत्ति उस जगह पर हुई, जहां 1433 ईस्वी में थिम्मम्मा नाम की एक महिला सती हुई थीं. कहा जाता है कि थिम्मम्मा के पति कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और इसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी. अपने पति के प्रति शाश्वत प्रेम की शपथ निभाने वाली पतिव्रता थिम्मम्मा उनके अंतिम संस्कार की चिता पर ही सती हो गईं.

पेड़ में बदल गईं देवी

माना जाता है कि थिम्मम्मा को सहारा देने वाली चिता की एक लकड़ी जमीन में धंस गई और धीरे-धीरे एक बरगद के विशाल पेड़ में बदल गई. इसीलिए स्थानीय लोग थिम्मम्मा को देवी के रूप में पूजते हैं और मानते हैं कि वह इस पेड़ में निवास करती हैं.

वरदान और मान्यताएं

इस विशाल वृक्ष के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पेड़ में जादुई शक्तियां हैं. माना जाता है कि जो भी निःसंतान दंपत्ति यहां आकर सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है. यहां तक कि कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यहां के पक्षी रात में सोते नहीं हैं और यहां के सांपों ने किसी को न काटने की कसम खाई है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य और कुछ धार्मिक मान्यताओं पर भी आधारित है. Zee News Hindi इसकी पुष्टि नहीं करता है.