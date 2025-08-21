World Smallest Bridge: दुनिया का सबसे छोटा पुल लेकिन पार करते ही बदल जाता है देश और समय, ऐसा क्यों?
 World Smallest Bridge: मार्को इंटरनेशनल ब्रिज दुनिया का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय पुल है, सिर्फ 19 फीट लंबा और 1.45 मीटर चौड़ा. यह पुर्तगाल और स्पेन के गांवों को जोड़ता है. तस्करों ने इसे बनाया था. लकड़ी और पत्थरों से बना यह पुल आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है अपने ऐतिहासिक और रहस्यमयी महत्व के कारण.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:09 PM IST
Marco International Bridge: दुनिया में बड़े-बड़े पुलों की भरमार है, लेकिन क्या आपने कभी 19 फीट लंबा ऐसा पुल देखा है जो दो देशों को जोड़ता हो और इतिहास में तस्करों की गुप्त कहानियां समेटे हो? जी हां, यह दुनिया का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय ब्रिज है जो पुर्तगाल और स्पेन के छोटे-छोटे गांवों को जोड़ता है. पैदल ही पार किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं.

कहां स्थित है यह अनोखा ब्रिज?

इस छोटे से पुल का नाम मार्को इंटरनेशनल ब्रिज (Marco International Bridge) है. यह पुर्तगाल के मार्को गांव और स्पेन के एल मार्को गांव को जोड़ता है. ब्रिज की लंबाई सिर्फ 6 मीटर (19 फीट) और चौड़ाई 1.45 मीटर है. इतना छोटा होने के बावजूद यह पैदल यात्रियों के लिए आसान पार करने वाला पुल है और इसके ऐतिहासिक महत्व की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है.

तस्करों ने बनवाया था यह पुल

इस पुल का इतिहास काफी दिलचस्प है. कहा जाता है कि इसे स्थानीय तस्करों ने बनाया था ताकि वे बिना किसी रोक-टोक के एक देश से दूसरे देश में आसानी से सामान और अन्य चीजें ले जा सकें. इसका निर्माण सैकड़ों साल पहले हुआ था, हालांकि सही तारीख का पता नहीं है. इस गुप्त उद्देश्य की वजह से पुल का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है और इतिहास प्रेमियों के लिए इसे विशेष बनाता है.

कैसा दिखता है यह ब्रिज?

मार्को इंटरनेशनल ब्रिज लकड़ी और पत्थरों से बना है. शुरुआती समय में इसे सिर्फ पेड़ों के तनों से तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसे मजबूत बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया. इसका पुराना और साधारण लुक इसे और आकर्षक बनाता है. आज भी यह ब्रिज अपनी सादगी और अनोखे इतिहास के कारण पर्यटकों के लिए खास जगह बना हुआ है.

दुनिया का सबसे छोटा पुल क्यों है खास?

सिर्फ 19 फीट लंबा होने के बावजूद, यह पुल स्पेन और पुर्तगाल के बीच का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय पुल है. इसकी प्राचीन शैली, रहस्यमयी इतिहास और तस्करों से जुड़ी कहानी इसे दुनियाभर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती है. यह ब्रिज साबित करता है कि लंबाई मायने नहीं रखती, इतिहास और कहानी मायने रखते हैं.

