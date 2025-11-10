दुनिया का सबसे महंगा फल! खरीदने के लिए होती है नीलामी? लग्जरी कार जितनी है इसकी कीमत!

Most Expensive Fruit: फलों की दुनिया में आपने महंगा से महंगा फल खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक फल की कीमत में आप एक शानदार लग्जरी कार (Luxury Car) खरीद सकते हैं? दरअसल हम बात कर रहे हैं जापान (Japan) के युबारी किंग खरबूजे (Yubari King Muskmelon) की, जिसे दुनिया का सबसे महंगा और खास फल माना जाता है. जापान में इसे सिर्फ फल नहीं, बल्कि एक बहुत ही महंगा तोहफा (Luxury Gift) माना जाता है.

29 लाख रुपये में बिके थे दो खरबूजे

युबारी किंग की कीमत इतनी है कि इसे सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं. ये फल इतने कीमती होते हैं कि इन्हें अक्सर नीलामी (Auction) में बेचा जाता है. साल 2019 में, युबारी किंग खरबूजे के एक जोड़े (Two Melons) की नीलामी 5 मिलियन येन यानी लगभग 29 लाख रुपये में हुई थी. 2021 में भी एक और जोड़ी लगभग 21 लाख रुपये में बिका. इसका मतलब है कि एक खरबूजे की कीमत उतनी थी, जितने में आप एक अच्छी SUV कार खरीद लें.

इतना महंगा क्यों है युबारी किंग खरबूजा?

युबारी किंग खरबूजा इतना महंगा क्यों है? इसका सीधा जवाब इसकी अनोखी खेती और स्वाद है. ये खरबूजे केवल जापान के होक्काइडो द्वीप (Hokkaido Island) के युबारी शहर में ही उगाए जाते हैं. यहां की मिट्टी ज्वालामुखी (Volcano) से बनी है, जिसमें प्राकृतिक खनिज (Natural Minerals) मौजूद होते हैं. युबारी का ठंडा मौसम भी इन फलों को एक अद्भुत मिठास और लाजवाब खुशबू देता है, जो दुनिया के किसी और खरबूजे में नहीं मिलती.

कागज की टोपी पहनकर होती है देखभाल

युबारी किंग खरबूजे को 100 दिनों तक बच्चे की तरह पाला जाता है. इनकी देखभाल किसी कीमती गहने (Jewelry) से कम नहीं होती. कड़ी धूप से बचाने के लिए उगने के दौरान हर खरबूजे को कागज की टोपी पहनाई जाती है. तोड़ने से पहले, हर फल की बारीकी से जाँच की जाती है. इसकी सुगंध (Scent), छिलके की जालीदार बनावट और आवाज को सुनकर तय किया जाता है कि यह बिक्री के लिए बिल्कुल 'परफेक्ट' है या नहीं.

यह खरबूजा दो प्रजातियों, 'अर्ल फेवरेट' और 'बर्पीज स्पाइसी कैंटालूप' का हाइब्रिड मिक्स है. यही कारण है कि इसका स्वाद बेहद मीठा, मलाईदार और रसीला होता है, जिसने इसे 'खरबूजों की दुनिया का iPhone' नाम दिया है.