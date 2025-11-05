Advertisement
दुनिया का सबसे महंगा पेन! करोड़ों में है इसकी कीमत, सोने से बनी है निब! जानिए क्या है खासियत?

Worlds Most Expensive Pen: जर्मन लग्जरी ब्रांड मोंटब्लैंक (Montblanc) के पेन दुनिया के सबसे महंगे पेन में गिने जाते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है. ये पेन केवल लिखने का साधन नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं. इनकी खासियत है कि इन्हें 18 कैरेट सोने की निब, कीमती रत्नों और प्लेटिनम से हाथों से तैयार किया जाता है. इनकी बेजोड़ कारीगरी और गुणवत्ता इन्हें आम पेन से अलग बनाती है, जो इन्हें सफलता का प्रतीक बनाती है.

Nov 05, 2025, 06:15 PM IST
Montblanc Pen: पेन सिर्फ लिखने का साधन नहीं होते, बल्कि ये स्टाइल और स्टेटस सिंबल भी होते हैं. दुनिया के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित पेन ब्रांड्स में मोंटब्लैंक (Montblanc) का नाम सबसे ऊपर आता है. यह पेन किसी लग्जरी कार या सोने के गहने से कम नहीं होते. इन पेन की शुरुआती कीमत ही हजारों में होती है, जबकि इनके लिमिटेड एडिशन पेन की कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंच सकती है. लेकिन सवाल उठता है कि ये पेन इतने महंगे क्यों होते हैं और इनमें ऐसी क्या खासियत होती है, जो इन्हें आम पेन से अलग बनाती है?

मोंटब्लैंक की पहचान और कीमत
मोंटब्लैंक एक जर्मन लग्जरी ब्रांड है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी. यह ब्रांड यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लैंक से प्रेरणा लेता है, जिसका प्रतीक इसके हर पेन पर बना होता है. मोंटब्लैंक सिर्फ एक पेन नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा (Prestige) और सफलता का प्रतीक है. बड़े-बड़े राजनेता, बिज़नेस टाइकून और सेलेब्रिटीज़ इस पेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू बेजोड़ है. मोंटब्लैंक के लिमिटेड एडिशन पेन दुनिया के सबसे महंगे पेनों में से एक हैं. उदाहरण के लिए, 'मोंटब्लैंक ताजमहल लिमिटेड एडिशन' पेन, जो मुगल वास्तुकला से प्रेरित है, दुनिया में सिर्फ 10 मौजूद हैं और इसकी कीमत करीब 17.35 करोड़ रुपये है.

बेहतरीन कारीगरी
पेन किसी मशीन से नहीं, बल्कि हाथों से बनाए जाते हैं. प्रत्येक पेन को कई चरणों से गुजारा जाता है और इसे बनाने में कारीगरों का कई घंटों का समय लगता है.

सोने की निब (Nib)
पेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इसकी निब, अक्सर 18 कैरेट सोने या प्लेटिनम की बनी होती है. निब पर मोंट ब्लैंक पर्वत की चोटी को दर्शाते हुए 4810 (चोटी की ऊंचाई मीटर में) का अंकन किया जाता है.

अच्छी क्वालिटी वाली सामग्री
पेन को बनाने में हीरे, नीलम, रूबी और अन्य कीमती रत्नों का उपयोग किया जाता है. पेन की बॉडी भी अक्सर कीमती रेजिन, प्लेटिनम या दुर्लभ धातुओं से तैयार की जाती है.

छह-पॉइंटेड स्टार (Six-Pointed Star)
मोंटब्लैंक का लोगो, जो पेन के कैप पर होता है, वह मोंट ब्लैंक चोटी पर जमी बर्फ के छह ग्लेशियरों का प्रतिनिधित्व करता है. यह ब्रांड की पहचान का प्रतीक है.

बेहतरीन लेखन अनुभव
महंगे होने के बावजूद, ये पेन अपनी स्मूद और परफेक्ट राइटिंग के लिए जाने जाते हैं. इनकी इंजीनियरिंग इस तरह की जाती है कि आपको एक बेहतरीन लेखन अनुभव मिले.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

