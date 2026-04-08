56.7 °C तापमान... दुनिया का वो जगह, जो कहलाती है 'आग का नर्क', क्या आप जानते हैं नाम?

गर्मी का मौसम शुरू होते ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है और कई जगहों पर लोग हीट वेव से परेशान हैं. भारत में भी कई शहरों में पारा 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे हालात कठिन हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है, जहां तापमान इतना ज्यादा पहुंच चुका है कि उसे ‘आग का नर्क’ कहा जाता है? यह जगह इंसानों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है और यहां की गर्मी किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकती है.

दुनिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है?

दुनिया की सबसे गर्म जगह का नाम है कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जो मोजावे रेगिस्तान में स्थित है. यह जगह अपने रिकॉर्ड तोड़ तापमान के लिए जानी जाती है. यहां 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जिसे आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा आधिकारिक तापमान माना जाता है. यही वजह है कि इसे ‘आग का नर्क’ कहा जाता है. यहां की गर्मी इतनी तीव्र होती है कि जमीन भी तपने लगती है और इंसानों के लिए ज्यादा देर तक रुकना मुश्किल हो जाता है.

सबसे गर्म शहर और दूसरी जगहें कौन सी हैं?

अगर दुनिया के सबसे गर्म आबादी वाले शहर की बात करें तो ईरान का अहवाज़ इस लिस्ट में शामिल है. साल 2017 में यहां लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था. इसके अलावा, दश्त-ए-लूत को धरती की सबसे गर्म सतह माना जाता है. नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार, यहां का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है. इन सभी जगहों की गर्मी इंसानों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है और यहां रहना या यात्रा करना आसान नहीं होता.

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इतनी गर्मी आखिर क्यों पड़ती है?

इन जगहों पर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं. डेथ वैली समुद्र तल से नीचे स्थित है, जिससे वहां गर्म हवा फंस जाती है और तापमान लगातार बढ़ता रहता है. इसके अलावा, यहां नमी बहुत कम होती है और वातावरण बेहद सूखा होता है, जिससे गर्मी और तेज महसूस होती है. इसी तरह, दश्त-ए-लूत जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भी जमीन सूरज की गर्मी को तेजी से सोख लेती है. यही वजह है कि ये जगहें दुनिया की सबसे गर्म मानी जाती हैं.

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