Longest Rail Tunnel Under Sea: दुनिया में समुद्र के नीचे सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? जिसमें से गुजरते हुए आप ले सकते हैं 'अच्छी' नींद

Longest Rail Tunnel Under Sea in World: आपने कई सारी सुरंगे देखी होंगी. इनमें कई सुरंगे पहाड़ों को काटकर और कई जमीन खोदकर बनाई जाती है. वहीं दुनिया में कई सुरंगे नदियों और समुद्रों के पानी में भी बनाई गई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पानी के नीचे की सबसे लंबी सुरंग कहां है. इस सुरंग की लंबाई 50 किमी है, जिसे पूरा करने में करीब डेढ़ घंटे तक का वक्त लग जाता है. इस दौरान लोग गहरे समुद्र के अंदर का दिलचस्प नजारा देखते हैं, वहीं कई लोग घबराहट भी महसूस करते हैं.

समुद्र में दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है?

दुनिया में समुद्र के नीचे सबसे लंबी सुरंग का नाम 'चैनल टनल' (Channel Tunnel) है. इसे यूरो टनल (Eurotunnel) या "चुन्नेल" (Chunnel) भी कहा जाता है. यह इंग्लैंड के फॉकस्टोन और फ्रांस के कैले के बीच इंग्लिश चैनल यानी समुद्र के नीचे स्थित है. इसकी कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है, जिसमें से 37.9 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे है. यह समुद्र के नीचे गुजरने वाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है. इस रेल सुरंग का उदघाटन 1994 में हुआ था. खुली थी.

इस 'चैनल टनल' का विचार पहली बार 1802 में फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट मैथ्यू-फेवियर ने प्रस्तावित किया था. उनका मानना था कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे एक सुरंग बनाई जानी चाहिए. इससे दोनों देशों में आना-जाना आसान हो जाएगा.

19वीं सदी के दौरान दोनों देशों को जोड़ने के लिए कई अन्य प्रस्ताव भी आए, लेकिन तकनीकी सीमाओं, वित्तीय समस्याओं और राजनीतिक चिंताओं खासकर ब्रिटेन में फ्रांस से सैन्य खतरे की आशंका के कारण ये योजनाएं अमल में नहीं आईं.

कब शुरु हुई सुरंग की खुदाई?

वर्ष1880 के दशक में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी इंजीनियरों ने सुरंग की खुदाई शुरू की, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे रोक दिया गया. इसके बाद आया 20वीं सदी का दौर, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध में जंग से बुरी तरह थक चुके इंग्लैंड और फ्रांस में बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस हुई. दोनों देशों की रजामंदी के बाद 1950 और 1960 के दशक में कई अध्ययन किए गए.

इसके बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों ने 1970 के दशक में एक बार फिर सुरंग परियोजना को गंभीरता से लिया, लेकिन 1975 में आर्थिक संकट के कारण इसे फिर से रद्द कर दिया गया.1980 के दशक में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा मिटर्रां ने इस परियोजना को पुनर्जन्म दिया.

इस परियोजना को निजी कंपनी यूरोटनल ने संचालित किया, जिसमें कोई सरकारी वित्तीय सहायता नहीं थी. सुरंग को बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीनों (TBMs) का उपयोग किया गया. कुल 11 TBMs ने दोनों तरफ से खुदाई की. वर्ष 1994 में इस समुद्री टनल का औपचारिक उद्घाटन किया गया.

चैनल टनल के जरिए कौन सी ट्रेनें गुजरती हैं?

इस सुरंग में तीन समानांतर ट्यूब हैं, जिनमें दो रेल ट्यूब और बीच में एक सर्विस ट्यूब है. जो रखरखाव और आपातकालीन निकासी के लिए है. इस सुरंग के जरिए यूरोस्टार ट्रेनें गुजरती हैं, जो यात्री और मालवाहक गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह की ओर ले जाती हैं. इन ट्रेनों के जरिए लंदन, पेरिस और ब्रसेल्स आपस में जुड़ जाते हैं.

इस चैनल टनल ने यूरोप में यातायात को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया, जिससे लंदन से पेरिस की यात्रा केवल 2 घंटे 15 मिनट में संभव हो गई. यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हवाई और नौका यात्रा की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है. यह सुरंग 2025 तक लाखों यात्रियों और टन माल की ढुलाई कर चुकी है, जिससे यूरोप में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है.