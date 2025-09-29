ट्रंपासुर की दुर्गा पूजा में एंट्री: यहां पंडाल में नजर आया डोनाल्ड ट्रंप जैसा महिषासुर, लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

Donald Trump Mahishasura: पश्चिम बंगाल एक बार फिर दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव में रंग चुका है. कोलकाता से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक, हर जगह अनोखे पंडाल और देवी की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं. हर साल आयोजक क्रिएटिविटी की नई मिसाल पेश करते हैं और साल 2025 भी इसमें पीछे नहीं रहा. मगर इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वह है मुर्शिदाबाद जिले का एक पंडाल जहां महिषासुर का चेहरा बिल्कुल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा बनाया गया.

आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया महिषासुर?

मुर्शिदाबाद के बहारामपुर स्थित खगरा श्मशान घाट दुर्गा पूजा समिति ने इस बार महिषासुर का रूप ऐसा गढ़ा कि वह हूबहू ट्रंप जैसा दिखे. पीला रंग, सुनहरे बाल और शक्ल बिल्कुल ट्रंप जैसी. समिति ने बताया कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि उनका विरोध दर्ज करने का तरीका है. दरअसल, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया और वीजा पॉलिसी में भी बदलाव किए. समिति के प्रवक्ता ने कहा, “ट्रंप ने भारत के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए उन्हें असुर के रूप में दिखाया गया.”

मूर्ति किसने बनाई और उद्घाटन किसने किया?

इस अनोखी मूर्ति को स्थानीय कलाकार असीम पाल ने गढ़ा है, जो अपनी प्रयोगात्मक कला के लिए जाने जाते हैं. पंडाल का उद्घाटन बहारामपुर नगर पालिका के मेयर नारू गोपाल मुखोपाध्याय ने किया. मूर्ति में देवी दुर्गा और उनके बच्चों का पारंपरिक स्वरूप वही रखा गया, मगर महिषासुर का चेहरा ही पूरे आकर्षण का केंद्र बना रहा.

इंटरनेट पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

जैसे ही यह मूर्ति सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने कलाकार को सलाम किया, तो किसी ने मजाकिया अंदाज में उसे ट्रंपासुर कहा. एक यूजर ने लिखा, “हमने GTA 6 से पहले ट्रंप को असुर के रूप में देख लिया.” वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह मूर्ति जावेद अख्तर जैसी लग रही है. कुल मिलाकर, यह मूर्ति चर्चा और विवाद दोनों का कारण बन गई.

क्या ट्रंप की नीतियों ने सच में लोगों को नाराज किया?

दरअसल, अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया था. इस फैसले का असर खासकर वस्त्र और आभूषण उद्योग पर पड़ा. कारण यह बताया गया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा. इस फैसले ने न सिर्फ सरकार को बल्कि आम जनता और कारोबारी वर्ग को भी गुस्से में ला दिया. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मूर्ति केवल कला नहीं बल्कि राजनीतिक विरोध का भी प्रतीक है. दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक मंच पर इस तरह का संदेश लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बंगाल की पूजा केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति का भी सशक्त माध्यम है.