Advertisement
trendingNow12945371
Hindi Newsजरा हटके

भक्तों के सिर पर जाकर गिरा हनुमान जी की गदा, यूजर्स बोले- ये तो बजरंगबली का...

Bajrang Bali Ka Video: हनुमान जी का एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है. जब बजरंगबली अपनी गदा चलाते हैं तो वो टूट जाती है और जाकर भक्तों के सिर में लगती है. वीडियो देखकर यूजर्स बोल रहे हैं कि ये तो बजरंगबली का प्रसाद है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भक्तों के सिर पर जाकर गिरा हनुमान जी की गदा, यूजर्स बोले- ये तो बजरंगबली का...

Viral Video: देशभर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं. शहरों से लेकर गांवों तक रामलीला का मंचन हो रहा है. ऐसे में कलाकार अपने अभिनय के माध्यम से रामायण को घर-घर पहुंचा रहे हैं. इस दौरान रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों की रील भी वायरल हो रही हैं. कुछ रील तो इतनी फनी हैं कि देखने के बाद हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकार की गदा टूट जाती है और भक्तों को जाकर लगता है.

कैसे टूटा गदा?
देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है. इस दौरान रामायण के पात्रों का किरदार निभा रहे कलाकारों के कई फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. कभी रावण के डांस का वीडियो वायरल होता है. तो कभी क्यूट शूर्पणखा वायरल हो जाती है. ऐसा ही एक और फनी वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें भगवान हनुमान अपनी गदा चलाकर दिखा रहे हैं. इस दौरान भगवान हनुमान की गदा टूट जाती है और उसका एक हिस्सा वहां मौजूद भक्तों के बीच जाकर गिरता है. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: दहन से पहले पुष्पक विमान लेकर भागा रावण, हाईवे पर लोगों ने बनाया वीडियो; सोशल मीडिया पर वायरल

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mysterious  (@salvi_7720)

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @salvi_7720 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 43 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Dussehra 2025: रावण के दरबार में हुआ ऐसा डांस, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स; आप भी देखें

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी संख्या में कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब तो बजरंगबली ने भी फील्डिंग सेट कर रखी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "प्रसाद दिया है बजरंगबली ने." तीसरे यूजर ने लिखा, "कहा था ना कि दूर हटो, अभी वध हो जाता." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Bajrang baliviraltrending

Trending news

पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
;