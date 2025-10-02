भक्तों के सिर पर जाकर गिरा हनुमान जी की गदा, यूजर्स बोले- ये तो बजरंगबली का...

Viral Video: देशभर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं. शहरों से लेकर गांवों तक रामलीला का मंचन हो रहा है. ऐसे में कलाकार अपने अभिनय के माध्यम से रामायण को घर-घर पहुंचा रहे हैं. इस दौरान रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों की रील भी वायरल हो रही हैं. कुछ रील तो इतनी फनी हैं कि देखने के बाद हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकार की गदा टूट जाती है और भक्तों को जाकर लगता है.

कैसे टूटा गदा?

देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है. इस दौरान रामायण के पात्रों का किरदार निभा रहे कलाकारों के कई फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. कभी रावण के डांस का वीडियो वायरल होता है. तो कभी क्यूट शूर्पणखा वायरल हो जाती है. ऐसा ही एक और फनी वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें भगवान हनुमान अपनी गदा चलाकर दिखा रहे हैं. इस दौरान भगवान हनुमान की गदा टूट जाती है और उसका एक हिस्सा वहां मौजूद भक्तों के बीच जाकर गिरता है. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @salvi_7720 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 43 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 1.5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी संख्या में कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब तो बजरंगबली ने भी फील्डिंग सेट कर रखी है." दूसरे यूजर ने लिखा, "प्रसाद दिया है बजरंगबली ने." तीसरे यूजर ने लिखा, "कहा था ना कि दूर हटो, अभी वध हो जाता."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.