Dussehra 2025: रावण के दरबार में हुआ ऐसा डांस, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स; आप भी देखें

Ramleela Ka Video: देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है. ऐसे में रामलीला से कई फनी वीडियो सामने आ रहे हैं. कहीं रावण नाचता नजर आ रहा है तो कहीं क्यूट सी शूर्पणखा वायरल हो रही है. इसी बीच रामलीला का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रावण के दरबार में नाच गाना हो रहा है. रावण का परिवार मिलकर डांस कर रहा है.

सिंहासन पर बैठा रावण क्या कर रहा था?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक रावण का साथी और एक महिला कलाकार पंजाबी गाने पर मस्त होकर नाच रहे हैं. ये सब रावण के दरबार में हो रहा है. रावण अपने सिंहासन पर विराजमान है और इस रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहा है. रामलीला के ऐसे ही कई और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. यूजर्स इसे 'कलयुग की रामायण' बोलकर नाराजगी भी जता रहे हैं और मौज भी ले रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jasmeetsingh498 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद भी कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "यदि रावण पंजाबी होता और रामलीला वेस्ट दिल्ली में होती." एक यूजर आजोजकों पर ही भड़क गया और लिखा, "ये क्या बकवास है. समिति और आयोजकों को शर्म आनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं. आप युवा पीढ़ी को जो दिखा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है. इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये हैं कि कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा है और ना ही कोई शिकायत कर रहा है."

