दहन से पहले पुष्पक विमान लेकर भागा रावण, हाईवे पर लोगों ने बनाया वीडियो; सोशल मीडिया पर वायरल

Ravan Ka Video: देशभर में रामलीला का मंचन हो रहा है. ऐसे में रामलीला से जुड़े पात्रों के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं रावण नाचता नजर आता है तो कहीं क्यूट और सुंदर शूर्पणखा का वीडियो वायरल हो जाता है. ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रावण का किरदार निभा रहे कलाकार को जिस समय रामलीला के मंच पर होना चाहिए. उस समय वो अपना पुष्पक विमान लेकर हाईवे पर निकला हुआ है. हाईवे पर रावण को देखकर सब चौंक गए और वीडियो बनाने लगे.

कैसा था रावण का पुष्पक विमान?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि हाईवे पर रावण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहा है. विमान पर लिखा हुआ है, 'पुष्पक विमान.' इसके अलावा इस विमान में तीन पहिए लगे हुए हैं और इसके ऊपर कमल का फूल बना हुआ है. रावण लगातार हंसते हुए जा रहा है. पुष्पक विमान को देखकर सभी की निगाह रावण को देख रही थीं. रावण को इस अंदाज में देखकर लोग इस पल को अपने फोन में कैद करने लगे. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @creativescienceyt नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कई मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई राम भक्त नाराज हो जाएंगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई रावण की चप्पल देखें." दरअसल, रावण ने साधारण चप्पल पहनी है. एक यूजर ने लिखा, "उड़ता भी है क्या? जिसने बनाया उसका धन्यवाद." दूसरे यूजर ने लिखा, "सीता का हरण कर लेता तो मजा ही आ जाता." तीसरे यूजर ने​ लिखा, "भाई जरा बचके किसी ने तीर मार दिया तो बिना वजह खर्चा हो जाएगा."

