गर्लफ्रैंड को घुमा रहे युवक ने तोड़ा ट्रैफिक नियम, पुलिस ने भेजा ई-चालान और फिर...

नई दिल्ली: कोई भी यातायात नियम तोड़ने पर लोगों को नियमों के अनुसार पुलिस चालान के रूप में कार्रवाई कर आर्थिक दंड देती है. कई शहरों में पुलिस ई-चालान का भी प्रयोग करती है और चालान को सीधे आपके घर भेज देती है. वहीं, इस ई-चालान से जुड़ा एक मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, गुजरात क अहमदाबाद में रहने वाले एक लड़के को पुलिस ने ई-चालान भेजा. यह ई-चालान उसके घर वालों के हाथ लगा और उसकी शादी तय हो गई. चौंकिए मत, हम सही कह रहे परिवार ने अब उस लड़के की शादी फिक्स कर दी है.

दरअसल, अहमदाबाद में रहने वत्सल पारेख के घर पर पुलिस ने ई-चालान भेजा था. इस चालान में उनकी जो फोटो थी, उसमें वह अपनी गर्लफ्रैंड के साथ स्कूटी पर घूमते नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस फोटो को देखते ही वत्सल के परिवार वालों ने लड़की के घरवालों से बात की. लड़की के परिजनों से बात करने के बाद उन दोनों की शादी तय कर दी है. वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद अहमदाबाद के सीपी एडमिनिस्ट्रेशन विपुल अग्रवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि जोर का झटका धीरे से.

वहीं, वत्सल ने ई-चालान की फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे डाक के जरिये चालान मिला और एक बेहद मजेदार घटना घटी. चालान की फोटो में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड (जिसके बारे में मेरे घरवाले नहीं जानते) है, वे अब उसके बारे में जानते हैं. इस चालान का बहुत शुक्रिया कि इसकी वजह से मेरे घरवालों को गर्लफ्रेंड के साथ मेरे रिश्तों के बारे में पता चला.

