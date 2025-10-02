ई-रिक्शा वाले ने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए निकाला ऐसा ऑफर, चारों तरफ हो रही वाहवाही

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें किसी विशेष ग्राहक को स्पेशल सुविधा दी जाती है. कभी कोई एक के साथ एक समान फ्री देता है तो कभी कोई स्ट्रीट फूड वाला स्पेशल चैलेंज रखता है, लेकिन हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं. उसमें एक ई-रिक्शा वाला ऐसा फैसला लेता है कि जानकर आप भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे.

प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन-सा ऑफर?

इंटरनेट पर एक ई-रिक्शा वाले का शानदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस रिक्शा वाले ने महिलाओं को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसे जानकर आप भी इसके फैन हो जाएंगे. ये रिक्शा वाला गर्भवती महिलाओं से किराया नहीं लेता है. जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उस सवारी से किराया नहीं लिया जाएगा. ये शानदार सोच इस व्यक्ति को महान बना गई. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक ई-रिक्शा पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, "प्रेग्नेंट महिलाओं का कोई चार्ज नहीं लगेगा." प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ऐसी सुविधा देखकर एक व्यक्ति पास आता है और रिक्शा चालक से हाथ मिलाता है और उसके इस कार्य की सराहना करता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @shekhawatali71 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. इस रिक्शा वाले की सब तारीफ कर रहे हैं. अभी तक इस वीडियो को 87 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 1 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. इसके अलावा 88 यूजर्स ने अभी तक इस वीडियो को रीपोस्ट किया है. अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और यूजर्स इसपर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

