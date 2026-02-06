ऑटो समझकर धोखा खा गए लोग! आज तक नहीं देखा होगा ऐसा मॉडिफिकेशन, VIDEO देख चकरा जाएंगे

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन मजेदार जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार लोग अपने वाहन को इस तरह मॉडिफाइड कर देते हैं कि उसका पूरा नेन नक्श ही बदल जाता है. एक वाहन अपनी खुद की पहचान खो देता है जिसे देखकर जनता भी कंफ्यूज हो जाती है. इन दिनों मॉडिफाइड ई-रिक्शा (टिर्री) का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों का दिमाग घूम गया कि ये टिर्री है या ऑटो रिक्शा?

आंखों को हो सकता है धोखा?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जब अपनी गाड़ी से जा रहा था और इस दौरान उसकी नजर एक तीन पहिया वाहन पर पड़ती है. वीडियो में जब ये वाहन पीछे से दिखाई पड़ता है तो बिल्कुल एक सीएनजी ऑटो लगता है, लेकिन जब गाड़ी उस वाहन के करीब जाती है तो पता चलता है ये कोई ऑटो नहीं, बल्कि 'टिर्री' यानी ई-रिक्शा है. टिर्री को इस कदर मॉडिफाइड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. लोग धोखा खाकर 'ऑटो' समझकर बैठ सकते हैं. ई-रिक्शा वाले ने गजब की क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपने साधारण से ई-रिक्शा को मॉडिफाई करके 'ऑटो' का लुक दे दिया है. इतना शानदार मॉडिफिकेशन देखकर आप भी चकरा जाएंगे, पहली नजर में इसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग



यूजर्स ने काटी मौज?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @fatbikervaibhav नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 15 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने लिखा, "टिर्री एक रूप अनेक." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत जल्द देखना ये टिर्री को फरारी भी बना देंगे."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.