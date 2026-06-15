Car Fuel Tank Ants: आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह वायरल हो रही है. सिक्किम से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर कार मालिक को चिंता में डाल दिया है. एक कार के फ्यूल कैप पर हजारों चींटियों का झुंड देखा गया, जिसके बाद लोग इसे सीधे E20 पेट्रोल से जोड़कर देखने लगे. दावा किया जा रहा है कि गन्ने और मक्के से बनने वाले इथेनॉल की मिठास के कारण चींटियां गाड़ियों पर हमला कर रही हैं. लेकिन, क्या इस दावे में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक अफवाह है? इस पूरी रिपोर्ट में इस वायरल खबर का सच और आपकी गाड़ी पर होने वाले असर को आसान भाषा में समझने की कोशिश हैं.
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल की मिठास गाड़ियों की तरफ चींटियों को खींच रही है. लेकिन, विशेषज्ञों का कुछ और ही कहना है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इथेनॉल के निर्माण के दौरान चीनी यानी शुगर पूरी तरह से खत्म हो जाती है. इसलिए, E20 पेट्रोल में कोई मिठास नहीं होती है. गाड़ियों के फ्यूल कैप पर चींटियों के जमा होने की असली वजह नमी, गंदगी, गंध, मानसून का मौसम या फिर गलत जगह पर गाड़ी की पार्किंग हो सकती है. फिलहाल, E20 और चींटियों के बीच सीधे संबंध का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है.
अंदर ही अंदर सड़ रही है आपकी गाड़ी!
चींटियों की बात भले ही सच न हो, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है. एक सर्वे के अनुसार, लगभग 29% पुरानी गाड़ियों के इंजन और टैंक में गंभीर खराबी देखी गई है. असल में इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वह हवा से नमी यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है. जब यह नमी पेट्रोल के नीचे बैठ जाती है, तो गाड़ियों की पुरानी लोहे की टंकियों में भारी जंग लगने लगता है. यही वजह है कि आपकी गाड़ी अंदर से धीरे-धीरे खराब होने लगती है.
पैसे ₹100 पूरे पर माइलेज 20% गायब
गाड़ी मालिकों के लिए दूसरी सबसे बड़ी परेशानी माइलेज की है. लोग पेट्रोल के दाम तो पूरे ₹100 दे रहे हैं, लेकिन उन्हें माइलेज में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है. शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में एनर्जी डेंसिटी काफी कम होती है. यही कारण है कि देश के लगभग 50% वाहन मालिकों को माइलेज में भारी गिरावट मिली है. आंकड़े बताते हैं कि लगभग 25% लोगों की गाड़ी का माइलेज सीधे 20% से भी ज्यादा गिर चुका है. इससे आम उपभोक्ता को सीधे तौर पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.
नितिन गडकरी का नया नियम और E100 का खतरा
आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E100 यानी 100% इथेनॉल फ्यूल नियमों को कानूनी मंजूरी दे दी है. इसके बाद, विदेशी देशों की तरह भारत में प्योर पेट्रोल (E0) का दूसरा विकल्प गायब हो जाएगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि E100 का खतरा यह है कि आपकी आज की नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी का इंजन इससे पूरी तरह गल जाएगा. ऐसी स्थिति में लोगों के पास मजबूरी में नई फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी खरीदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, जिसका माइलेज 35% और भी कम होगा.