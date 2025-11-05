एक झटके में शेर को मार सकता है ये खूंखार पक्षी, जिसे देखकर थर-थर कांपता है जंगल का राजा!

जंगल का राजा शेर भले ही अपनी दहाड़ से सबको डराता हो, लेकिन एक ऐसा पक्षी है जो उसे भी मात दे सकता है. इस खूंखार पक्षी का नाम है मार्शल ईगल, जिसे देखकर शेर भी थर-थर कांप उठता है. यह चील इतनी ताकतवर और तेज होती है कि एक झटके में शेर के बच्चे तक को मौत के घाट उतार सकती है. नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्शल ईगल न सिर्फ छोटे जानवरों का शिकार करती है, बल्कि युवा शेरों को भी अपने पंजों में जकड़ लेती है. इसकी उड़ान, ताकत और गुस्सा जंगल के हर जीव को कंपा देता है.

हवा में उड़ता हुआ मौत का साया

मार्शल ईगल की लंबाई करीब तीन फीट और पंखों का फैलाव लगभग छह फीट तक होता है. इसकी तेज़ नजरें मीलों दूर से शिकार को पहचान लेती हैं. यह हवा में उड़ते हुए अचानक नीचे गिरती है और अपने मजबूत पंजों से पलभर में शिकार को जकड़ लेती है. जब यह गुस्से में होती है, तो इसके वार इतने तेज होते हैं कि शेर जैसे शक्तिशाली जानवर को भी घायल कर सकती है. यह चील अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटती और कई बार शेर के बच्चे इसके शिकार बन जाते हैं.

जब शेर से भिड़े दरियाई घोड़ा और हाथी

शेर भले ही राजा कहलाता हो, लेकिन उसके दुश्मन कम नहीं हैं. दरियाई घोड़ा, जो आमतौर पर शाकाहारी होता है, शेर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है. उसके विशाल जबड़े और वजन के आगे शेर टिक नहीं पाता. वहीं, हाथी अपनी सूंड और पैरों से शेर को कुचलकर रख देता है. कई बार जंगलों में हाथी और शेर की भिड़ंत इतनी भयानक होती है कि शेर की जान तक चली जाती है. इन खतरनाक जानवरों के सामने शेर की दहाड़ भी बेअसर साबित हो जाती है.

जंगल के राज में भी खतरा

जंगल में शेरों की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही जैसे शेरों से होती है. नर शेर आपस में इलाका और मादाओं पर अधिकार के लिए भिड़ जाते हैं. यह झगड़े इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार किसी एक की जान चली जाती है. मार्शल ईगल, दरियाई घोड़ा और हाथी जैसे बाहरी दुश्मनों के साथ-साथ अपने ही जैसे शेरों से लड़ाई शेर को कमजोर बना देती है. यही वजह है कि जंगल में शेर भले ही राजा कहलाता हो, लेकिन कई बार उसे भी डर के साये में जीना पड़ता है.