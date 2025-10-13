कान से गिर गये ईयरबड्स और बंद हो गया मेट्रो का गेट, इस लड़की ने नहीं छोड़ा पीछा और फिर...

Viral Video: ज्यादातर लोग घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए मेट्रो का यूज करते हैं. बड़ी संख्या में लोग रोजाना मेट्रो से सफर करते हैं. ऐसे में कई बार मेट्रो में कोई सामान या बच्चा रह जाता है तो बड़ी खबर बन जाती हैं, लेकिन इस बार मेट्रो प्लेटफॉर्म पर कोई बैग या घरेलू सामान नहीं छूटा है बल्कि एक लड़की की ईयरबड्स गिर गई थी. इसके बाद इस लड़की ने अपनी ईयरबड्स पाने के लिए क्या क्या किया, पूरा ब्लॉग बनाकर बताया.

कैसे वापस गई ये लड़की?

सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की मेट्रो प्लेटफॉर्म पर अपने एक कान के ईयरबड्स ढूंढ रही है. वीडियो में लड़की कहती है कि मेरा एक कान का बड्स मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिर गया था और तब तक मेट्रो के गेट बंद हो चुके थे. अब मैं दोबारा उसी स्टेशन पर जा रही हूं, देखते हैं मेरा ईयरबड्स मिलता है या नहीं. इसके बाद वो लड़की मेट्रो पकड़कर वापस उसी स्टेशन पर आती है जहां पर ईयरबड्स गिरे थे.

कहां पर गिरा था?

इसके बाद ये लड़की कहती हैं, मेरे बड्स वीमेन कोच के पास गिरे थे, इसलिए मैं वहां जा रही हूं. इसके बाद ये लड़की महिलाओं के कोच की जगह जाती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता है. इसके बाद इस लड़की को याद आता है कि जब मैं यहां से गई थी तो उस तरफ थी, लेकिन जब वापस आई हूं तो मैं इस तरफ हूं. इसके बाद ये लड़की प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जाती है. दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर महिला कोच के पास जाती है और उसे वहां पर ट्रैक पर पड़े हुए ईयरबड्स मिल जाते हैं.

कैसे मिला लड़की को बड्स?

ये लड़की अपने ईयरबड्स पाने के लिए मेट्रो हेल्प सेंटर पर कॉन्टेक्ट करती है जो उसको पुलिस स्टेशन के लिए रेफर कर देते हैं. इसके बाद उस लड़की को 5 मिनट का वेटिंग टाइम दिया जाता है. इसके बाद एक हेल्पर को भेजा जाता है. वो हेल्पर उस जगह पर पहुंचता है जहां ईयरबड्स पड़े होते हैं. इसके बाद हेल्पर एक टूल की मदद से उस लड़की के बड्स ट्रैक से उठाकर देता हैं और इस तरह उस लड़की को अपने ईयरबड्स मिल जाते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.