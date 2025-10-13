Advertisement
trendingNow12959608
Hindi Newsजरा हटके

कान से गिर गये ईयरबड्स और बंद हो गया मेट्रो का गेट, इस लड़की ने नहीं छोड़ा पीछा और फिर...

Viral Video: जैसे ही ये लड़की मेट्रो के अंदर गई, उसके एक कान के ईयरबड्स प्लेटफॉर्म पर गिर गए और तभी मेट्रो के गेट बंद हो गए. वीडियो में देखें ये लड़की कैसे वापस आई और पूरा प्लेटफार्म छान मारा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कान से गिर गये ईयरबड्स और बंद हो गया मेट्रो का गेट, इस लड़की ने नहीं छोड़ा पीछा और फिर...

Viral Video: ज्यादातर लोग घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लिए मेट्रो का यूज करते हैं. बड़ी संख्या में लोग रोजाना मेट्रो से सफर करते हैं. ऐसे में कई बार मेट्रो में कोई सामान या बच्चा रह जाता है तो बड़ी खबर बन जाती हैं, लेकिन इस बार मेट्रो प्लेटफॉर्म पर कोई बैग या घरेलू सामान नहीं छूटा है बल्कि एक लड़की की ईयरबड्स गिर गई थी. इसके बाद इस लड़की ने अपनी ईयरबड्स पाने के लिए क्या क्या किया, पूरा ब्लॉग बनाकर बताया.

कैसे वापस गई ये लड़की?
सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की मेट्रो प्लेटफॉर्म पर अपने एक कान के ईयरबड्स ढूंढ रही है. वीडियो में लड़की कहती है कि मेरा एक कान का बड्स मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिर गया था और तब तक मेट्रो के गेट बंद हो चुके थे. अब मैं दोबारा उसी स्टेशन पर जा रही हूं, देखते हैं मेरा ईयरबड्स मिलता है या नहीं. इसके बाद वो लड़की मेट्रो पकड़कर वापस उसी स्टेशन पर आती है जहां पर ईयरबड्स गिरे थे.
यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की क्रांतिकारी खोज! मुंह में रखते ही फ्लू का पता लगा सकती है ये च्यूइंगम, जाने पूरा प्रोसेस

कहां पर गिरा था?
इसके बाद ये लड़की कहती हैं, मेरे बड्स वीमेन कोच के पास गिरे थे, इसलिए मैं वहां जा रही हूं. इसके बाद ये लड़की महिलाओं के कोच की जगह जाती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता है. इसके बाद इस लड़की को याद आता है कि जब मैं यहां से गई थी तो उस तरफ थी, लेकिन जब वापस आई हूं तो मैं इस तरफ हूं. इसके बाद ये लड़की प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जाती है. दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर महिला कोच के पास जाती है और उसे वहां पर ट्रैक पर पड़े हुए ईयरबड्स मिल जाते हैं. 
यह भी पढ़ें: इस बार ईको-फ्रेंडली दिवाली के लिए फॉलो करें ये आसान से टिप्स, नेचर के साथ हेल्थ भी सेफ

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे मिला लड़की को बड्स?
ये लड़की अपने ईयरबड्स पाने के लिए मेट्रो हेल्प सेंटर पर कॉन्टेक्ट करती है जो उसको पुलिस स्टेशन के लिए रेफर कर देते हैं. इसके बाद उस लड़की को 5 मिनट का वेटिंग टाइम दिया जाता है. इसके बाद एक हेल्पर को भेजा जाता है. वो हेल्पर उस जगह पर पहुंचता है जहां ईयरबड्स पड़े होते हैं. इसके बाद हेल्पर एक टूल की मदद से उस लड़की के बड्स ट्रैक से उठाकर देता हैं और इस तरह उस लड़की को अपने ईयरबड्स मिल जाते हैं.
वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Metro stationviraltrending

Trending news

26/11 के बाद शर्म अल शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?