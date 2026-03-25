धरती का 'नरक द्वार'! इस जंगल में कदम रखते ही गायब हो जाते हैं लोग, 200 भेड़ों के साथ चरवाहा भी हुआ फना

World Most Haunted Forest: धरती कई अजीबोगरीब और रहस्यमयी चीजों से भरी है. वैज्ञानिकों की इतनी खोज खबर और चमत्कारी आविष्कारों के बावजूद आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं. इसी तरह दुनिया में कई डरावनी जगहें ऐसी हैं जहां पर लोग जाने या ठहरने से डरते हैं. इस कड़ी में आज बात रोमानिया के होया बस्यू फॉरेस्ट की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दाखिल होने वाला फिर कभी लौट कर नहीं आता. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, होया बस्यू जंगल को दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता है. इसे लोग "बरमूडा ट्राएंगल" और "ट्रांसिल्वेनिया का त्रिकोण" जैसे नामों से भी जानते हैं.

अजीब आकृतियों वाले पेड़ और अजीब घटनाएं

इस जंगल की सबसे पहली खासियत है यहां के पेड़. यहां के पेड़ टेढ़े-मेढ़े और अजीब घुमावदार आकृति में बढ़े हुए हैं, जिन्हें देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इन पेड़ों की यह बनावट आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं. जंगल में जाने वाले लोगों को अक्सर किसी के चलने, फुसफुसाने, या चीखने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता.

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गायब होने और UFO की घटनाएं

इस जंगल में गायब होने की घटनाएं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं. रिपोर्ट बताती है कि यहां एक बार एक चरवाहा अपनी 200 भेड़ों के साथ जंगल में गया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया. इतना ही नहीं, 1968 में एमिल बरनिया नाम के एक व्यक्ति ने यहां एक उड़नतस्तरी (UFO) देखने का दावा किया था. कुछ पर्यटकों ने बताया कि वे कुछ समय के लिए जंगल में गायब हो गए थे, फिर वापस आ गए. लोगों का मानना है कि यहां रहस्यमयी ताकतें मौजूद हैं और यहां से अजीब आवाजें आती हैं. इसी वजह से लोग यहां जाने से डरते हैं.

गांव की लड़की की रहस्यमयी कहानी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पास के गांव की एक 5 साल की लड़की जंगल में खो गई थी, इसके ठीक 5 साल बाद वापस आई, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था. थोड़े समय में उसकी मौत हो गई. इस घटना को भी लोग होया बस्यू जंगल की रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ते हैं.