रूस-जापान में तबाही, भूचाल, भयावह मंजर! 8.8 तीव्रता वाले भूंकप के वो 5 Video, देखते ही कांप जाएगी रूह

Japan Earthquake Tsunami: रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप (Kamchatka Peninsula) में बुधवार को 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र को दहला दिया. अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, यह भूकंप सतह से मात्र 19.3 किमी गहराई में था और इसका केंद्र पेत्रोपावलोव्स्क शहर से 125 किमी दूर समुद्र में था. सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे वीडियो आ रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा.

There is a serious tsunami threat. Japan, Hawaii, and Alaska are on high alert.

The powerful quake struck off the eastern coast of Russia.

USGS has upgraded the earthquake to a massive 8.7 magnitude!

क्या हुआ भूकंप के बाद?

भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में घरों के फर्नीचर तक हिलते दिखाई दे रहे हैं. कई इमारतों में नुकसान की खबरें हैं, हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि भूकंप के समय साइजमिक सेंटर में कैसे अलार्म बज उठा.

Tsunami warnings were issued across the Pacific, including Hawaii, Japan, and the U.S. West Coast

Scary, Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/dAZY8dpsIF

