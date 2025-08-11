भूकंप ने याद दिलाई जिम की सजा, लेग डे वाले दिन पैरों से नहीं चल पाया शख्स, वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Leg day gym viral video: सोशल मीडिया पर लोगों के बीच इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जिम जाने वाले लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल यह वीडियो जिम में एक लड़के के लेग डे यानी पैरों की एक्सरसाइज के दिन का है. जहां वो एक्सरसाइज कर रहा होता है. फिर अचानक भूकंप आ जाता है और उसके साथ जो हुआ, वह देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस वीडियो के वायरल होने पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

वीडियो हुआ वायरल

लोगों के बीच जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक लड़का जिम में लेग प्रेस मशीन पर भारी-भरकम वजन लगाकर एक्सरसाइज कर रहा है. वह काफी देर तक पैरों की एक्सरसाइज करता है, जिससे उसके पैर पूरी तरह थक चुके होते हैं. वहीं इसी दौरान जिम में अचानक भूकंप आ जाता है. जैसे ही लोगों को इसका अहसास होता है तो वे सभी अपनी-अपनी एक्सरसाइज छोड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं.

हालांकि लेग डे की भारी एक्सरसाइज के कारण एक लड़का बाकी लोगों की तरह तेजी से भाग नहीं पाता. उसके पैर इतने थक चुके थे कि वह जब भागने के लिए खड़ा होता है तो सीधे खड़े होकर चल भी नहीं पा रहा था ऐसे में जान बचाने के लिए उसने एक मजेदार तरीका अपनाया. वह जमीन पर लेटकर घिसटते हुए दरवाजे की तरफ निकलने लगा. वीडियो में उसे जैसे-तैसे जमीन पर घिसटते हुए बाहर जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि बाकी लोग तेजी से भाग रहे हैं.

Another reason for skip leg day in the gym. pic.twitter.com/Xuuys8nBao — Peaky Balvinder (@peaky_balvinder) August 11, 2025

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

जिम का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @peaky_balvinder नाम के यूजर ने साझा किया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है- जिम में लेग डे स्किप करने का एक और कारण. इस वायरल वीडियो को 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इस पर हजारों कमेंट्स भी आ चुके हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- ब्रह्मांड भी लेग डे स्किप करने के लिए इशारे कर रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- कल तक तो पहुंच ही जाएगा. इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा कि जिम के पैसे बर्बाद हो गए.