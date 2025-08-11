भूकंप ने याद दिलाई जिम की सजा, लेग डे वाले दिन पैरों से नहीं चल पाया शख्स, वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी
Advertisement
trendingNow12876630
Hindi Newsजरा हटके

भूकंप ने याद दिलाई जिम की सजा, लेग डे वाले दिन पैरों से नहीं चल पाया शख्स, वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Gym Earthquake: जिम में एक लड़के का लेग डे था और इसी दौरान वहां भूकंप आ जाता है. इसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप भी देखकर हंसने लग जाएंगे. फिलहाल इस वायरल वीडियो पर काफी लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूकंप ने याद दिलाई जिम की सजा, लेग डे वाले दिन पैरों से नहीं चल पाया शख्स, वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Leg day gym viral video: सोशल मीडिया पर लोगों के बीच इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जिम जाने वाले लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल यह वीडियो जिम में एक लड़के के लेग डे यानी पैरों की एक्सरसाइज के दिन का है. जहां वो एक्सरसाइज कर रहा होता है. फिर अचानक भूकंप आ जाता है और उसके साथ जो हुआ, वह देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस वीडियो के वायरल होने पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

वीडियो हुआ वायरल
लोगों के बीच जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक लड़का जिम में लेग प्रेस मशीन पर भारी-भरकम वजन लगाकर एक्सरसाइज कर रहा है. वह काफी देर तक पैरों की एक्सरसाइज करता है, जिससे उसके पैर पूरी तरह थक चुके होते हैं. वहीं इसी दौरान जिम में अचानक भूकंप आ जाता है. जैसे ही लोगों को इसका अहसास होता है तो वे सभी अपनी-अपनी एक्सरसाइज छोड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं. 

हालांकि लेग डे की भारी एक्सरसाइज के कारण एक लड़का बाकी लोगों की तरह तेजी से भाग नहीं पाता. उसके पैर इतने थक चुके थे कि वह जब भागने के लिए खड़ा होता है तो सीधे खड़े होकर चल भी नहीं पा रहा था ऐसे में जान बचाने के लिए उसने एक मजेदार तरीका अपनाया. वह जमीन पर लेटकर घिसटते हुए दरवाजे की तरफ निकलने लगा. वीडियो में उसे जैसे-तैसे जमीन पर घिसटते हुए बाहर जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि बाकी लोग तेजी से भाग रहे हैं.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स
जिम का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर  @peaky_balvinder नाम के यूजर ने साझा किया है. जहां वीडियो के कैप्शन में लिखा है- जिम में लेग डे स्किप करने का एक और कारण. इस वायरल वीडियो को 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इस पर हजारों कमेंट्स भी आ चुके हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा-  ब्रह्मांड भी लेग डे स्किप करने के लिए इशारे कर रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- कल तक तो पहुंच ही जाएगा. इसके साथ ही एक अन्य यूजर ने लिखा कि जिम के पैसे बर्बाद हो गए. 

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Leg day gym viral videoGym EarthquakeViral Video

Trending news

Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
;